Toch geen walvisopvang naar Den Haag, 'locatie binnen een jaar niet haalbaar'

Er komt toch geen walvisopvang en studiecentrum naar Den Haag. De stichting SOS Dolfijn had onder andere Den Haag op het oog voor een nieuwe opvanglocatie, maar kiest voor een andere gemeente. Volgens de stichting was het niet haalbaar om binnen een jaar een locatie te krijgen in Den Haag.

De mogelijke komst van de walvisopvang en het studiecentrum werd in december vorig jaar opgenomen in het coalitieakkoord, aangezien het gemeentebestuur wel oren had naar een opvanglocatie in de stad. Begin dit jaar zijn er gesprekken geweest tussen SOS Dolfijn en de gemeente. De gemeente laat nu in een brief weten dat bij SOS Dolfijn de benodigde 'externe financiering' is weggevallen.

Volgens de stichting gaat het niet om het wegvallen van een 'externe financiering', maar om het feit dat er niet op korte termijn een locatie te vinden is in Den Haag. 'Het bleek niet haalbaar te zijn', vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. 'We zitten al tweeënhalf jaar zonder opvanglocatie en dus zoeken we naar mogelijkheden waar we binnen een jaar terecht kunnen. Die mogelijkheid was er in Den Haag niet. Een andere gemeente kon dat wel bieden.' Om welke gemeente dat gaat, maakt de stichting later bekend.

'Spijtig'

De gemeente Den Haag schrijft in de brief het 'spijtig te vinden dat het niet is gelukt' om de opvanglocatie naar de stad te halen. 'Maar we hopen dat SOS Dolfijn elders aan de Nederlandse kust een mooie locatie weet te realiseren.'

SOS Dolfijn is landelijk gezien de organisatie die voor de opvang van bijvoorbeeld gestrande bruinvissen zorgt. Gemiddeld stranden er ongeveer tien bruinvissen per jaar in Nederland. Sinds tweeënhalf jaar heeft de organisatie geen vaste locatie voor de opvang van de waterdieren meer, omdat in januari 2017 SOS Dolfijn de locatie in Harderwijk moest verlaten. Sindsdien zijn er gesprekken gevoerd met verschillende gemeentes over een opvanglocatie.

