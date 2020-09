Reddingsbrigade kijkt terug op heftig seizoen: 'Soms twee reanimaties tegelijk'

De reddingsbrigade op het strand van Scheveningen heeft een turbulent zomerseizoen achter de rug. Door het coronavirus bleven vakantiegangers in eigen land en er waren veel tropische dagen. Het had volle stranden als gevolg. Bovendien leverde muien in zee regelmatig levensgevaarlijke situaties op. 'We hebben soms handen tekort gehad.'

'Het was natuurlijk een bizarre zomer', zegt Maurits Heukensfeldt Jansen van de Reddingsbrigade Den Haag. 'Ook drukker dan normaal, maar er was een concentratie op een paar tropische dagen. We hebben soms handen tekort gehad; dat je van de ene redding naar de andere ging.'

Dat is heftig voor ze, maar het hoort er ook bij. 'Op zo'n moment doe je het automatisch, je denkt er niet over na. Als je twee reanimaties bijna tegelijkertijd hebt, wat we op het Zuiderstrand hebben gehad, dan is het alle hens aan dek. Iedereen zet zich honderd procent in.'

Meisje van acht jaar oud

De Haagse Reddingsbrigade is niet betrokken bij het surfdrama in Scheveningen. Een andere reddingsmaatschappij, de KNRM en de brandweer zoeken dan naar de surfers. Deze reddingsbrigade is zo vroeg in het seizoen namelijk nog niet actief. Maar ook hier heeft het reddingsteam veel meegemaakt. 'We hebben veel dodelijke slachtoffers gehad', zegt Heukensfeldt Jansen.

'Wat me het meeste is bijgebleven is dat ik een meisje van acht uit zee redde', vertelt Evy de Koning. Ze werkt voor het derde jaar bij de Reddingsbrigade Den Haag werkt. 'Ze was al aan het zwaaien om hulp. Ze had het in haar eentje niet gered. Op het laatste moment kwamen we gelukkig bij haar.'

Muien

Veel zwemmers komen in problemen door muien. 'Dit seizoen waren er niet meer muien dan anders, muien heb je eigenlijk altijd', aldus Heukensfeldt Jansen. 'We hebben wel gezien dat het dit jaar heel veel in de media is geweest. Er zijn veel mensen uit muien gehaald.'

Met nog een paar warme dagen te gaan kijkt de reddingsbrigade met een positief gevoel terug op het drukke seizoen. Vanwege het mooie weer is de reddingsbrigade maandag en dinsdag ook nog actief.

