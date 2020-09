Westlandia heeft eerste drie punten in de pocket; Quick speelt gelijk

Westlandia heeft de eerste drie punten van het seizoen in de pocket. Na de vervelende 3-2 nederlaag vorige week tegen OFC werd UNA zondagmiddag met 2-1 over de knie gelegd. Quick pakte op bezoek bij Gemert een punt: 1-1.

Westlandia - UNA

De vierhonderd toeschouwers in Naaldwijk werden pas in de tweede helft getrakteerd op doelpunten. Na ruim vijftig minuten spelen was het raak voor de thuisploeg via Donovan de Groot. Nadat UNA-verdediger Ritchie Sam-Anpong over de bal heen maaide, had De Groot de hoek voor het uitzoeken.

Steve van Kesteren verdubbelde de voorsprong tien minuten later door een fraaie voorzet van Wesley Goeman binnen te koppen.

Vlak voor tijd werd het ondanks de 2-0 voorsprong toch nog even spannend toen Thomas Horsten UNA vlak voor tijd terug in de wedstrijd bracht. In de blessuretijd mochten de bezoekers ook nog een vrije trap rond het zestienmetergebied nemen, maar daar kwam geen gevaar uit.

Gemert - Quick

Gemert en Quick waren behoorlijk gewaagd aan elkaar. Toch ging Quick bij rust aan de leiding. De Haagse ploeg was vooral gevaarlijk uit corners en daar viel de 0-1 van Philip Kouwenhoven ook uit. Na zeventig minuten spelen pakte Quick-speler Vincent van Dorp zijn tweede gele kaart. Hij moest vertrekken.

In een spannend slot deed Quick er met tien man alles aan de voorsprong te behouden, maar daar slaagde de ploeg van Paul van der Zwaan niet in. Willem den Dekker trok de score in de 82ste minuut via een hard schot gelijk.

Scoreverloop:

Westlandia - UNA: 2-1 (0-0)

1-0 De Groot

2-0 Van Kesteren

2-1 Horsten

Gemert - Quick: 1-1 (0-1)

0-1 Kouwenhoven

1-1 Den Dekker

