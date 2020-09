Kramer: 'Geschrokken? Nee! We hebben maar vier spelers met Eredivisie-ervaring'

ADO Den Haag verloor zondagmiddag de seizoensouverture van Heracles Almelo, dat de Haagse ploeg op ieder vlak de baas was. 'In de eerste helft waren we qua instelling al de mindere. Het mag nooit zo zijn dat wij daarin verzaken. Dat is kwalijk. Toen we met tien man kwamen te staan, zag je die strijd wel. Als we dat met elf man hadden gedaan, hadden we niet verloren', vervolgt de aanvoerder.

De Haagse club hanteert dit seizoen de slogan #NewEnergy, dat wijst op de nieuwe technische staf, directie en een groot aantal spelers. Het moet het vervelende laatste seizoen doen vergeten. In Almelo was die nieuwe energie nog niet zichtbaar. ‘We zijn een week of acht geleden met een proces gestart en we werken er dagelijks aan om dat onder de knie te krijgen. Die New Energy gaan we nog wel een keer zien? Tuurlijk! Het zat er ook wel een keer aan te komen dat je een wedstrijd verliest.’'

'Voorbereiding zegt niets'

De nederlaag tegen Heracles Almelo betekent de eerste nederlaag voor trainer Aleksandar Rankovic, die een ongeslagen voorbereiding kende. 'Het wordt maar weer duidelijk dat een voorbereiding niet zo heel veel zegt', sluit Kramer af.