Komende dagen genieten voor zonliefhebbers: dinsdag tropisch warm

Deze maandag begon nog met nevel en mist. 'Die branden snel weg door de zon', vertelt Leon Saris van Weerplaza. Vervolgens loopt de temperatuur snel op. 'Het wordt maandagmiddag 28 graden bij een zwakke zuidoosten wind.'

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag is het helder en daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. 'Dan kan er opnieuw nevel ontstaan.' Dinsdag gaat de temperatuur nog verder de hoogte in. 'Dan halen we 30 of 31 graden', weet Saris. De wind waait dinsdag uit het zuidwesten.

Overgangsdag

Woensdag wordt volgens de weerman van Weerplaza een overgangsdag. 'De wind draait dan naar het noorden. De woensdag begint nog warm, maar in de loop van de middag daalt de temperatuur naar 23 graden. De dagen daarna blijft de temperatuur vanwege een noordenwind steken rond de 20 graden. 'Maar de lucht is droog en we zien de zon vaak terug.'

