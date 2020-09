Anouk overrompelt vriend met huwelijksaanzoek: 'De bal lag een beetje bij mij'

De Haagse zangeres Anouk (45) gaat trouwen. Ze ging afgelopen weekend zelf op een knie voor haar 26-jarige vriend Dominique Schemmekes, zo is in een video op haar Instagramaccount te zien. Schemmekes zei 'ja'.

'Wow, wat heb ik een leuk weekend gehad', schrijft Anouk bij de video. 'Dominique had zich laten testen, zodat we ‘s avonds laat de uitslag zouden krijgen en na een lange tijd weer even samen konden zijn', laat de zangeres die aan astma lijdt - waardoor ze tijdens de coronacrisis tot een risicogroep behoort - weten. 'Om eerlijk te zijn, kon ik niet wachten om zijn allergrootste wens in vervulling te laten gaan.'

@conservatoriumhotel , bedankt voor de goede zorgen! Wow wat heb ik een leuk weekend gehad:-)Dominique had zich laten testen, zodat we ‘s avonds laat de uitslag zouden krijgen en na een lange tijd weer even samen konden zijn.(Ook handig om in de vakantie van de kinderen te doen, kan ik ze weer eens heerlijk bij me hebben 😃)Om eerlijk te zijn kon ik niet wachten om zijn allergrootste wens in vervulling te laten gaan.Om alles te regelen en het ook nog eens geheim te houden was best een uitdaging, maar het is gelukt 😅Het was fantastisch.Ik ben ontzettend dankbaar dat je in ons leven bent gekomen @dominiqueschemmekes ❤️ en ik kan niet wachten om deze dag met iedereen te vieren.Ps: Aangezien wij allebei een bruiloft willen waar geknuffeld en gedanst kan worden, zullen we wel even geduld moeten hebben.But good things take time 💕#coronafreewedding@conservatoriumhotel , bedankt voor de goede zorgen!

Op de video is te zien dat Dominique geblinddoekt op een stoel zit in het Conservatorium Hotel in Amsterdam, waarna Anouk de vraag stelt: 'Lieve Dominique, wil je met me trouwen?'. De basketbalspeler reageert overrompeld, maar antwoordt volmondig 'ja'. Anouk refereert aan de ongeveer twintig keer die hij haar ten huwelijk heeft gevraagd. 'Daarop zei ik altijd 'nee', ook een beetje uit angst natuurlijk, dus ik dacht de bal ligt nu een beetje bij mij. Dus hierbij, bij deze, zijn we verloofd.'

Knuffelen en dansen, dus wachten

Dominique was na de aanzoek van Anouk 'helemaal aan het trillen'. 'Zo lief! Dit is wat ik al heel lang wilde.' De twee zijn sinds zes jaar samen. 'Als er iemand is van wie ik denk dat we belachelijk goed bij elkaar passen, dan ben jij het', benadrukt Anouk liefdevol.

Het duurt nog even voordat de bruiloft er gaat komen, laat Anouk weten. 'Aangezien wij allebei een bruiloft willen waar geknuffeld en gedanst kan worden, zullen we wel even geduld moeten hebben. But good things take time.'