OM eist celstraffen om beschieten Zoetermeerse club Cobra

Met het ontkennen en het zwijgen blijft het tot de dag van vandaag onduidelijk waarom Club Cobra doelwit was. In anderhalf jaar tijd was het drie keer raak bij de Zoetermeerse club. De laatste keer, op 7 november 2019, zou er met een automatisch wapen geschoten zijn. Toenmalig burgemeester Charlie Aptroot besloot vervolgens dat de uitgaansgelegenheid een jaar dicht moest.

In februari van dit jaar hield de politie de twee Rotterdammers aan voor de beschieting van Club Cobra. De twee mannen werden toen beschuldigd van poging tot doodslag, bedreiging en verboden wapenbezit. De rechtbank bepaalde eerder dat er bij de beschietingen geen direct levensgevaar was omdat er niemand in de buurt was. Daar is de officier van justitie het maandag mee eens en eist daarom vrijspraak voor de poging tot doodslag.

'Beschietingen op klaarlichte dag zorgen voor onrust'

'Het gebeurde op klaarlichte dag. Er is veel risico genomen, maar gelukkig is er niemand per ongeluk geraakt. De beschietingen zorgden wel voor veel onrust onder de inwoners van Zoetermeer', stelt de officier van justitie. Het OM verdenkt de 21-jarige verdachte Youssef E.O. ervan op 18, 19 oktober en 7 november 2019 te hebben geschoten op Club Cobra. De 20-jarige verdachte Youssef E.H. wordt alleen verdacht betrokken te zijn geweest bij die laatste beschieting. Tegen hem wordt daarom een lagere gevangenisstraf van 16 maanden geëist.

De officier van justitie baseert haar beschuldigingen onder meer op gegevens van telefoons die in gebruik zouden zijn bij het tweetal. Zo zouden de telefoons op 7 november in de buurt zijn geweest van Club Cobra. 'Ik beroep me op mijn zwijgrecht', reageert verdachte Youssef E.H. 'Ik ben daar toen niet geweest', aldus verdachte Youssef E.O. stellig. Kort na de beschieting vindt de politie op zijn telefoon zoekopdrachten zoals 'Club Cobra', 'Omroep West'. Verdachte E.O. zegt geen idee te hebben hoe dat kan. Zijn advocaat vindt het bewijs dat er ligt veel te mager en eist vrijspraak.

'Geen bewijs'

De advocaat van medeverdachte Youssef E.H. sluit zich daarbij aan. Ook zij vindt dat er geen bewijs is dat haar cliënt de beschieting op zijn geweten heeft. Zo zou er ook DNA van verdachte E.H. zijn aangetroffen in een scooterhelm, maar volgens de advocaat blijkt niet dat deze helm is gedragen door degene die op Club Cobra heeft geschoten. De officier van justitie geeft toe dat er niet heel veel bewijs ligt, maar volgens haar is er geen twijfel over mogelijk dat de Rotterdammers de schuldigen zijn. Op maandag 28 september 2020 doet de rechter uitspraak.

