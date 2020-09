Wethouder en woningbouwcorporaties luiden noodklok: 'Er moet substantiële rijkssteun komen'

De Haagse wooncorporaties en de gemeente Den Haag luiden een dag voor Prinsjesdag de noodklok richting het kabinet. De corporaties dreigen niet genoeg woningen te kunnen bouwen omdat ze te weinig geld hebben. 'Een derde van het landelijke tekort valt in deze regio, we komen tien miljard tekort.'

Mohamed Baba van Haag Wonen wijst op de 'grote opgave' die woningbouwcorporaties hebben om woningen bij te bouwen en aan de kwaliteit van woningen te werken - door die onder meer te verduurzamen - en legt uit dat er tegelijkertijd aan alle kanten aan de corporaties wordt getrokken als het gaat om heffingen.

Zo hebben de corporaties veel last van de verhuurdersheffing, een soort belasting op de woningvoorraad van corporaties. 'In 2013 is dit begonnen, als tijdelijke maatregel om de begroting te helpen versterken, maar inmiddels is dit een structurele bijdrage. Landelijk dragen corporaties 2,4 miljard af. Daardoor hebben we niet meer voldoende middelen en worden we gedwongen keuzes te maken. Om een voorbeeld te geven: Haag Wonen draagt dit jaar zestien miljoen euro af. Voor dat geld hadden wij achthonderd miljoen kunnen lenen, 650 woningen minimaal kunnen bouwen en een dito aantal woningen kunnen renoveren. We worden dus gewoon beperkt! Daarom doen we een oproep om ons te helpen.'

'Situatie is nijpend'

Wethouder Martijn Balster sluit zich namens de gemeente Den Haag bij dit verzoek aan. 'We hebben met elkaar de ambitie om elk jaar 1200 woningen te bouwen, dat is heel hard nodig', benadrukt hij. 'Van elke twee woningzoekenden heeft er één strikt genomen recht op een sociale huurwoning. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. Dit betekent dat het tekort heel groot is en de wachtlijsten oplopen. We willen een inclusieve woningmarkt, waarbij iedereen een betaalbaar huis kan vinden in de stad. Daarvoor moeten we investeren.'

Maar door de verhuurdersheffing is de investeringsruimte bij de woningbouwcorporaties nu heel beperkt. 'We kunnen als gemeente nog zoveel geld uittrekken, maar dan komen we er niet', legt de wethouder uit. 'We komen echt geld tekort. De situatie is zo nijpend dat we eigenlijk op Prinsjesdag extra middelen nodig hebben om deze investeringen de komende jaren te kunnen doen.'

Klem

Geruchten dat dinsdag in de troonrede wordt bekendgemaakt dat het kabinet de verhuurdersheffing - die alle corporaties gezamenlijk 1,7 miljard kost - met tweehonderd miljoen verlaagt noemt Balster 'een druppel op een gloeiende plaat'. 'We kennen de precieze plannen nog niet, maar het zou zelfs kunnen dat het als we alle plussen en minnen bij elkaar optellen, zelfs negatief uitpakt voor de Haagse regio en de Haagse corporaties. De Haagse regio bungelt onderaan qua financiële positie. Er moet substantiële rijkssteun komen.'

Volgens Balster zou een ontheffing op de verhuurdersheffing wat verlichting geven. 'Voor de regio, bijvoorbeeld. Of voor projecten die op stapel staan.' Daarnaast hamert hij erop dat er heel spoedig een oplossing moet komen voor de problematiek bij Vestia. Die woningcorporatie kwam in 2012 in financiële problemen doordat de financieel directeur verplichtingen was aangegaan die leidden tot een schuld van bijna drie miljard euro. 'Vestia kan doordat er nog altijd gesaneerd wordt helemaal niets doen met het geld dat er verdiend wordt. Die klem, daar moet Vestia echt uit geraken. Dit zal echt de komende maanden opgelost moeten worden. We kunnen niet wachten tot de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord zijn afgerond, want dan zijn we weer een jaar verder.'

