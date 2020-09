4,5 meter grote beer bij het Reinier de Graaf om zorgpersoneel te steunen

Duizenden planten die werden vernietigd, problemen in de zorg en tegelijkertijd acties met de teddyberen achter het raam. Kunstenares Adrienne Rombout telde aan het begin van de coronacrisis die drie dingen bij elkaar op, en voilá: een nieuw kunstproject was geboren. Ze bouwde een driedimensionale teddybeer gemaakt van planten voor op het plein van het Reinier de Graafziekenhuis.

Met deze mega grote beer wil de kunstenares patiënten en het zorgpersoneel een hart onder de riem steken in deze zware coronatijd. 'De beer is geïnspireerd op de tomeloze en risicovolle inzet in de strijd tegen het coronavirus van onze zorgverleners in de gezondheidszorg, en in het bijzonder die van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft', laat Rombout weten.

Bewateringssysteem

De afgelopen maanden is de beer met behulp van crowdfundingactie gerealiseerd. Hij is gebouwd uit een stalen constructie en is maar liefst 4,5 meter hoog en 3,5 meter breed. Met een inventief bewateringssysteem wordt de 'vacht' van plantjes automatisch verzorgd. Het is de bedoeling dat de beer gedurende vijf jaar voor een glimlach zorgt bij de hoofdingang van het Reiner de Graaf ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

De initiatiefneemster is dolblij dat de beer eindelijk staat, al duurt het nog een aantal maanden voordat de beer echt 'klaar' is. 'Over een paar maanden zal de beer helemaal volgroeid zijn', aldus de kunstenares. De reacties bij de ingang van het Reinier de Graaf zijn in elk geval positief. 'Een visitekaartje voor het ziekenhuis en een geweldig gebaar voor het hardwerkende zorgpersoneel', reageert een bezoekster.

Op 6 oktober wordt de compassiebeer feestelijk onthuld.