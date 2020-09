Wéér een donkere vuurtoren van Scheveningen; wat was er dit keer aan de hand?

Opnieuw was het deze week raak: de vuurtoren van Scheveningen deed het niet. In de nacht van zondag op maandag en ook de nacht erna bleef de badplaats gehuld in het donker, althans vanuit de toren. Rijkswaterstaat schakelde een monteur in, nadat Omroep West aan de bel trok. Maar wat was er nou aan de hand?

Volgens een woordvoerster waren twee schakelaars stuk, zogenoemde microswitches. 'Die moeten ervoor zorgen dat de lampen goed gecentreerd worden, zodat ze goed voor de lens zitten', legt ze uit. 'En die switches zijn op een gegeven moment op. Dan moeten ze worden vervangen.' Dinsdagmiddag is het probleem opgelost.

Dat de vuurtoren het zondagnacht niet deed, was een dag later nog niet bij beheerder Rijkswaterstaat bekend. Meestal komen er wel berichten vanuit de scheepvaart of mensen in de omgeving, maar die waren volgens de woordvoerster maandag nog niet binnengekomen. Ook had Rijkswaterstaat nog geen storingsmeldingen ontvangen.

Eind juli brandde de vuurtoren ook al een nacht niet. Volgens Rijkswaterstaat was toen een elektriciteitskastje kapot. Dat defect kon al snel worden opgelost, waarna de vuurtoren de volgende nacht weer licht gaf.

Een donkere vuurtoren zorgt niet voor grote problemen. 'De scheepvaart vaart op de satelliet en het gebeurt eigenlijk zelden tot nooit dat daar problemen mee zijn’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'De vuurtorens houden we alleen in de lucht als een soort backup.’

'Blijf het melden'

'Het is vooral een extra baken waar je op kan peilen', liet de Kustwacht in juli weten. 'Vooral voor de kleine scheepvaart, om te zien waar ze heen moeten.' Ook de Kustwacht zegt dat een kapotte lamp niet voor problemen zorgt. 'Het is geen drama, waardoor alle scheepvaart in gevaar komt.'

Desondanks roept Rijkswaterstaat wél op om het te blijven melden als er problemen zijn met de vuurtoren. 'Iedereen die het ziet, meld het', luidt de oproep. 'Dan kunnen we ermee aan de slag. Hoe eerder we het weten, hoe beter.'

