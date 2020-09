Studenten TU Delft ontwikkelen 'levende doodskist': 'Een kist die de bodem verrijkt'

Hendrikx vertelt hoe hij op het idee van de levende doodskist is gekomen. 'Ik ben begonnen met een visie dat we de natuur niet dood moeten maken, maar dat we moeten kijken hoe we met de natuur samen kunnen werken.'

Om dit mogelijk te maken begon Hendrikx het bedrijf Loop met enkele medestudenten. Zij ontwikkelden de doodskist, met de naam 'Living Cocoon'. Hendrikx legt uit wat het belangrijkste verschil is tussen deze kisten en de traditionele houten doodskisten. 'Wij maken gebruik van het levend organisme mycelium. Dit groeit normaal onder de grond in de wortelstructuur van bomen en paddenstoelen.'

Mijlpaal

In plaats van een houten kist worden mensen dus begraven in een kist vol voedingsstoffen voor de grond. 'In plaats van dood hout vol gifstoffen de grond in te stoppen maken wij een kist die de bodem juist verrijkt', zegt Hendrikx. 'Bovendien zorgt de kist er voor dat de compostering van het lichaam sneller verloopt.'

Bedenker Bob Hendrikx. | Foto: Loop

Loop heeft in eerste instantie tien doodskisten ontwikkeld. Afgelopen weekend werd er voor het eerst iemand in begraven. Hendrikx was hierbij aanwezig. 'Het was wel tegenstrijdig omdat mensen aan het rouwen zijn omdat ze een dierbare hebben verloren, terwijl het voor ons een mijlpaal was. Maar omdat we met de overleden persoon een visie delen dat we aan de natuur moeten doneren, was het toch heel fijn en bijzonder.'

Naturalis

Het kost Loop ongeveer een week om voldoende mycelium te ontwikkelen voor één doodskist. Hendrikx: 'We hebben veel positieve reacties gekregen, dus ons volgende doel is om verder op te schalen, zodat we meer kisten kunnen produceren.'

Daarnaast doet het bedrijf met Naturalis verder onderzoek naar de effecten van de doodskist. 'We weten dat de bodem verbetert met ons product, maar we willen precies weten hoe. Mycelium is een recycler, wat betekent dat het ervoor kan zorgen dat vervuilde grond weer herstelt. We hopen dat we kunnen helpen om vervuilde gebieden om te toveren tot gezonde bossen.'

