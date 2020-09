Stilte met Prinsjesdag voor hoedenmaakster Berry Rutjes

'Normaliter verkoop ik vier keer zoveel hoeden rondom Prinsjesdag', vertelt Berry in haar winkel op het Noordeinde in Den Haag. 'Maar dat is logisch, er zijn veel minder gasten in de Grote Kerk en waarschijnlijk zullen de hoeden ook wat soberder zijn verwacht ik.'

Wat Koningin Maxima zal dragen weet Berry niet. 'In 2008 heb ik een hoed voor haar mogen maken voor Prinsjesdag en vorig jaar droeg ze tijdens de Royal Ascot (paardenrace-evenement, red.) in Engeland een zijden bloemenhoed van mij. Ze was dat jaar best dressed dus dat is erg leuk', vertelt Berry stralend.

Dit model droeg Koningin Maxima tijdes de Royal Ascot in Engeland | Foto: Omroep West

'De hoed uit 2008 blijft voor mij ook erg bijzonder. Mijn moeder leefde toen nog en was erg trots dat ik een hoed mocht maken voor het Koningshuis. Het bleek later haar laatste Prinsjesdag te zijn, maar gelukkig heeft ze wel geweten dat Koningin Maxima mijn hoed droeg.'

Every hat needs a head

Volgens Berry hebben Nederlanders vaak een excuus nodig om een hoed te dragen. 'Een bruiloft, een begrafenis, maar een hoed kan altijd en elke dag. Expats zijn dit veel meer gewend. Ik heb dan ook meer buitenlandse klanten dan Nederlandse.'

Toen de coronacrisis begon werd het bij Berry ook akelig stil in de winkel. Berry besloot al snel om van deze periode gebruik te maken voor iets nieuws. 'Als je als creatieveling ineens stilstaat dan krijg je ruimte voor andere ideeën, wat kan ik eigenlijk nog meer. Dus ik heb een online masterclass hoedenmaken gemaakt en ik ben daar heel enthousiast over', zegt Berry vol trots.

