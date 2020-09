Tentoonstelling over slavenhandel in Mauritshuis: deugt Johan Maurits wel of niet?

Museum Mauritshuis in Den Haag richt een permanente presentatie in over Johan Maurits, de bouwheer en naamgever van het Mauritshuis. Keek het museum eerder vooral naar de betekenis voor kunst, architectuur en wetenschap van Johan Maurits, nu heeft het vanaf 24 september ook blijvend aandacht voor zijn optreden in de trans-Atlantische slavenhandel en zijn rol als gouverneur van de kolonie Nederlands-Brazilië, aldus een woordvoerder.

Een hele zaal is ingericht om de persoon Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen (1604-1679) te belichten. Twee onderzoekers van het Mauritshuis kwamen tot nieuwe inzichten over Johan Maurits en de slavenhandel en die is er verwerkt in de tentoonstelling.

In 2018 werd een buste van de naamgever van het Mauritshuis verwijderd uit het museum. Een jaar later werd gestart met een uitgebreid historisch onderzoek naar het verleden van de veldmaarschalk, want om het kort te zeggen: Deugt Johan Maurits nou wel of niet?

'Hoeveel geld verdiende hij met de slavenhandel?'

In de geschiedenisboeken wordt Maurits meestal opgevoerd als held. Toch is de graaf niet onomstreden. Dat heeft vooral te maken met zijn verleden als gouverneur in Brazilië. Historicus Erik Odegard vertelde in 2019 bij de aftrap van het onderzoek en de daarbij behorende tentoonstelling Bewogen Beeld - Op Zoek Naar Johan Maurits: 'Het is nu wel duidelijk dat hij persoonlijk een rol heeft gespeeld in slavenhandel. Alleen weten we nog niet precies hoe groot zijn aandeel was of om hoeveel mensen het gaat? En hoeveel geld verdiende hij er mee? Dat zijn vragen die we het meest interessant vinden.'

In de zaal hangt onder meer een portret van Johan Maurits door Jan de Baen, een door Frans Post geschilderd Gezicht op het eiland Itamaracá in Brazilië en een portret van Maria Stuart met een bediende van de hand van Adriaen Hannema. Bij de kunstwerken zijn nieuwe teksten geschreven, waarin informatie is verwerkt uit het onlangs begonnen project Revisiting Dutch Brazil and Johan Maurits

Kijk hier naar een reportage die Omroep West in 2019 maakte bij het startschot van het onderzoek.

Het museum maakt op 24 september ook de vier onderzoekers bekend die in de komende periode verschillende aspecten van Nederlands-Brazilië en Johan Maurits nog nader gaan bestuderen.

LEES OOK: 'Slavernij heeft nog steeds grote impact op Nederland', zegt gelauwerde Rijswijkse filmmaker