Burgemeester Lenferink treedt op na 'ongeremde neukpartijen' in Leids park

Burgemeester Lenferink van Leiden is van plan 'op zeer korte termijn' maatregelen te nemen tegen de overlast in het Leidse Huigpark. De buurtvereniging luidde vorige week de noodklok over de overlast die buurtbewoners ervaren van bezoekers van het stadspark.

Lenferink constateert in een interview met mediapartner Sleutelstad dat het op zomerse dagen steeds drukker wordt in de stadsparken. 'En dat is natuurlijk ook wel goed en logisch in coronatijd', vindt Lenferink. 'Maar je moet als bezoeker van het park natuurlijk wel rekening houden met de buurt. We horen nu dat jongeren tot laat in de avond doorgaan met muziek.'

Een buurtbewoner omschreef het eerder anders. 'Ik loop veel met mijn honden door het park en elke keer zie ik veranderingen, die ten nadele zijn voor de buurt en het park. Wat nu ook veel gebeurt zijn neukpartijen, ongeremd en in het openbaar. Vooral aan de kant van de Houtmarkt waar bijna geen verlichting is.'

Ook het gebruik van lachgas en andere drugs neemt volgens de bewoners hand over hand toe. 'Het wordt steeds erger! Zowel op de parkeerplaats bij het Stadsbouwhuis als op de Houtmarkt. Maar ook op het donkere schoolplein op de Houtmarkt gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.'

Volstrekt beheersbaar

Burgemeester Lenferink kan nog niet precies zeggen wat voor maatregelen er precies genomen zullen worden door de gemeente, omdat de juridische basis daarvoor eerst op papier moet staan. 'Maar het zal een beetje liggen in het verlengde van wat de buurtbewoners graag willen. We gaan het in ieder geval volstrekt beheersbaar maken.'

De buurt wil graag dat er na 22.00 uur geen recreatieve activiteiten en sportactiviteiten meer zijn toegestaan en dat de picknicktafel bij de Houtmarkt wordt verwijderd. Die zou toch alleen maar de verkeerde mensen aantrekken. Verder willen omwonenden betere verlichting rondom de velden en bij de parkeerplaatsen, meer vuilcontainers en regelmatige controle en handhaving op alcohol- en drugsgebruik.

