Den Haag klaar voor bijzondere Prinsjesdag: geen koets, wel troonrede

De Grote Kerk is de plek waar het vandaag allemaal gaat gebeuren. Het statige gebouw dient als vervanging voor de Ridderzaal, waar de Troonrede niet coronaproof kan worden gehouden. Het gebied rondom de kerk is afgezet. 'Als je op je tenen gaat staan is er misschien nog iets te zien', vertelt de eigenaar van Anne&Max, een lunchcafé aan het Kerkplein aan Omroep West. Normaal heeft hij vol zicht op de Grote Kerk, vandaag kijkt hij uit op de witte schermen die door de gemeente Den Haag zijn geplaatst om dagjesmensen te ontmoedigen. Stiekem hoopt de ondernemer dat er nog wat mensen eigenwijs zullen zijn en naar de hofstad komen, zodat hij op deze mooie dag toch wat klandizie op zijn terras heeft.

Grote Kerk afgezet met schermen | Foto: Omroep West

Datzelfde gevoel overheerst ook een paar honderd meter verderop bij de manager van 't Goude Hooft. 'Normaal is Prinsjesdag altijd heel druk met ontbijt, lunch en diner. We zijn bang dat het vandaag erg tegenvalt en hopen dat er toch nog mensen langskomen'. Hij merkt dat er de hele nacht is gewerkt aan de de veiligheidsmaatregelen en de laatste voorbereidingen. 'Het is nu rondom de kerk vooral druk met pers en met politie die dagjesmensen wegsturen.'

Om 7.00 uur 's ochtends lijkt het erop dat de meeste mensen naar de oproep van de gemeente Den Haag, om op deze derde dinsdag in september uit de hofstad weg te blijven, hebben geluisterd. Heeft iedereen er gehoor aan gegeven, nee er staat een eenzame oranjefan bijzonder uitgedost bij de hekken van Paleis Noordeinde. Het is Johan Vlemmix, oranjefan in hart en nieren. Hij heeft zich voor deze opmerkelijke Prinsjesdag in een oranjekostuum gehesen, met een gouden 'coronabumper'. 'Het wordt de warmste Prinsjesdag ooit, het is heel triest. Normaal sta je te dringen en is het rond deze tijd, 7.00 uur al best druk. De andere mensen hebben geluisterd. Maar ik ben hier zelf ook als verslaggever', aldus Vlemmix.

Koning Willem-Alexander leest de troonrede dit jaar niet voor vanuit de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. In plaats van negenhonderd mensen mogen er nu maar 270 gasten naar binnen. Alleen de leden van de Eerste en Tweede Kamer en het kabinet mogen bij de troonrede zijn. De tronen van het koningspaar zijn afgelopen weekend van de Ridderzaal naar de kerk verplaatst.

Wie denkt bij de Grote Kerk een glimp te kunnen opvangen van de koning of koningin, heeft het mis. Het gebied rond de kerk wordt afgezet. De gemeente roept dan ook op niet naar de binnenstad te komen, want er is niets te zien. 'Het is jammer voor belangstellenden, schoolkinderen en ondernemers dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt zonder de gebruikelijke festiviteiten', zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen eerder.

Omroep West staat dinsdag geheel in het teken van Prinsjesdag. Vanaf 7.00 uur hoor je op 89.3 Radio West updates vanuit de binnenstad van Den Haag. Om 13.15 uur komen de koning en de koningin aan bij de Grote Kerk en leest Willem-Alexander de troonrede voor. Die wordt live uitgezonden op onze app, site, radio en tv.

Verkeersmaatregelen

Normaal gesproken rijdt de koning met de koningin in een koets naar de Ridderzaal. Ook dat gaat dit jaar niet door, het koninklijk paar komt met de auto. Daardoor zijn er een stuk minder wegen in de binnenstad afgesloten dan voorgaande jaren.

Kamerleden melden zich af

Niet alleen voor de koning, ook voor Kamerleden wordt het een heel andere Prinsjesdag. Inmiddels hebben tientallen Kamerleden zich al afgemeld voor de troonrede. 'Het feestelijke voel ik dit keer niet. Ik draag ook geen hoedje', zegt Attje Kuiken van de PvdA-fractie over Prinsjesdag. Voor de politici die wel gaan, staan er busjes klaar om hen van het Binnenhof naar de Grote Kerk te brengen en zijn er speciale Prinsjesdag-mondkapjes gemaakt die ze in de bus op moeten.

Traditiegetrouw zijn alle Haagse kinderen op Prinsjesdag vrij van school. En dat is voor hen goed nieuws, want het belooft een zomerse dag te worden. Sterker nog: het wordt de warmste Prinsjesdag ooit gemeten. De temperatuur stijgt richting 30 graden.

LEES OOK: