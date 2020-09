Tuinhuis van Joke helemaal afgebrand: 'Blij dat mijn hond is gered door de buren'

Wat de exacte oorzaak van de brand is geweest wordt nog onderzocht, maar andere mensen op het complex hebben in ieder geval een gasfles horen exploderen. Het resultaat is desastreus want er is niets overgebleven van het huisje. De brand was kort en hevig.

Het afgebrande tuinhuis | Foto: Robbert van Cleef

'Het is echt een drama voor haar want ze woont hier het grootste deel van het jaar met haar hond', zegt een buurman die anoniem wil blijven. 'Ze heeft nog wel een flatje ergens in Leiden, maar dit huisje was heel belangrijk voor haar. Toevallig was ik ook net even weg, dus ik kon ook niks doen.'

Fonds

Het medeleven op de tuinvereniging is in ieder geval groot. Er worden al plannen gemaakt om een fonds op te richten voor Joke. Zelf wil ze niet veel kwijt over het drama. 'Ik moet dit eerst allemaal even verwerken.'