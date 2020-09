Oranjefan Johan Vlemmix paraat tijdens Prinsjesdag ondanks 'blijf weg-oproep': 'Voelt wel eenzaam'

Vlemmix was dinsdagochtend al vroeg paraat, in zijn onvermijdelijke oranje kostuum. 'Ik doe dit al dertig jaar en wilde het ook dit jaar toch zien', legt de Brabander uit. 'Ik had mijn wekker op 2.00 uur gezet. Ik ben toen die afging snel opgestaan, ik heb me gedoucht en vervolgens ben ik in de auto gestapt. Heeft een - zoals hij het noemt - 'coronabumper' om zich heen, waarop een gouden koets is bevestigd. Die 'coronabumper' moet ervoor zorgen dat mensen anderhalve meter afstand houden, zoals gevraagd wordt in deze coronatijd. En hij draagt een mondkapje.

Vlemmix benadrukt dat hij dit jaar niet puur als fan op het Noordeinde staat. 'Ik maak een reportage hier', legt hij uit. 'Ik ben hier dus eigenlijk als verslaggever.' Hij moet wel even wennen aan zo'n Prinsjesdag in coronatijd. 'En er is echt niemand hier! Normaal sta je hier tijdens Prinsjesdag te dringen achter de hekken, maar nu voelt het wel heel erg eenzaam.'

Anders, maar waardig

Mensen kunnen de opening van het nieuwe parlementaire jaar het best op televisie of online volgen, gaf de gemeente al eerder aan. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima maken vanwege de uitbraak van het coronavirus geen rijtoer met de glazen koets en na afloop is er ook geen balkonscène bij paleis Noordeinde.

De troonrede vindt dit jaar ook niet in de Ridderzaal plaats, maar in de Grote Kerk. Daar is meer ruimte voor de genodigden. Het gebied bij de kerk is afgezet, waardoor de aankomst van de koning niet te zien zal zijn. Ook is er nauwelijks militair ceremonieel in de stad. 'Het is jammer voor belangstellenden, schoolkinderen en ondernemers dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt zonder de gebruikelijke festiviteiten', laat de Haagse burgemeester Jan van Zanen weten. 'Toch kijk ik uit naar een andere, maar waardige Prinsjesdag.'

