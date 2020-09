Gemeenteraad Waddinxveen stelt zakencollege voor na bestuurscrisis

De bestuurscrisis ontstond nadat wethouder Martin Kraaijestein (PvdA/GroenLinks) vorige week dinsdag zijn ontslag aankondigde. Hij vond dat er binnen het college niet goed werd samengewerkt. In zijn ontslagbrief haalde Kraaijestein hard uit naar VVD-wethouder Gezina Atzema, die volgens hem niet over de benodigde bestuurlijke kwaliteiten zou beschikken. PvdA/GroenLinks wilde vervolgens dat de overige drie wethouders ook zouden opstappen en diende daarom de volgende dag een motie van wantrouwen in. De oppositiepartijen gaven aan deze motie te steunen, waardoor er voor deze drie wethouders niets anders opzat dan ook ontslag te nemen.

Volgens fractievoorzitter Sylvia Vink-Vermeulen van Weerbaar Waddinxveen - een van de coalitiepartijen - waren de messen voor de raadsvergadering van maandagavond geslepen. 'Het begon ook heftig, maar het is gelukkig goed afgelopen.' Het voorstel wat er nu ligt, is om een zakencollege te maken. 'Dit is een soort voortborduren op het huidige collegeprogramma, met vier nieuwe wethouders', verduidelijkt Vink-Vermeulen. 'De informateur moet nu bekijken welke combinaties mogelijk zijn.'

Belangrijke zaken

Tot die tijd is burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis de enige die nog over is van het vorige college. Dat is niet ideaal, want er liggen volgens Vink-Vermeulen nog een aantal belangrijke zaken op tafel. 'Een aantal zaken kan wachten tot later, maar van de punten die behoren tot een proces dat door moet, hebben we afgesproken dat die volgende week in een commissievergadering aan de orde komen. Dan kan de burgemeester zich natuurlijk door ambtenaren laten assisteren bij het beantwoorden van eventuele vragen.'

Hoe lang het gaat duren voordat er een nieuw volwaardig college is in Waddinxveen, durft de fractievoorzitter van Weerbaar Waddinxveen niet te zeggen. 'Maar ik verwacht niet dat dit heel lang gaat duren. Ik denk dat dit binnen een paar weken zou moeten kunnen met deze mogelijkheden. Maar je weet natuurlijk nooit waar mensen mee komen, waar fracties bij de wethoudersvoordracht mee komen en welke combinaties en wat er eventueel in de weg staat.'

