Speciale stichting plaatst huisdieren tijdelijk in gastgezinnen: 'Dierenwelzijn staat voorop'

Gekneusde ribben, ontstoken ogen, rotte tanden: allemaal ontstaan door verwaarlozing of mishandeling. Huisdieren die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden door 'Stichting Blijf van mijn Dier' liefdevol opgevangen in een gastgezin.

De stichting is een paar jaar geleden opgericht om voor opvang te zorgen voor dieren van slachtoffers van huiselijk geweld. Veel slachtoffers (zo'n veertig procent) bleven in hun gewelddadige thuissituatie hangen, omdat ze hun dier niet wilden achterlaten of er geen afstand van wilden doen.

Blijf van mijn Dier zorgt voor tijdelijke opvang voor huisdieren in gastgezinnen, totdat de eigenaar weer in staat is zelf voor het dier te zorgen.

'Een schakel in het grotere geheel'

Rianne Haaijema van Stichting Blijf van mijn Dier heeft al vele dieren een tijdelijk onderkomen gegeven. 'We zijn een schakel in het grotere geheel', legt ze uit. 'Doordat de zorg om het dier wordt overgenomen kan het slachtoffer eerder beslissen uit de situatie te gaan. Als het lukt brengen we later het baasje en het dier weer samen, maar het dierenwelzijn staat voorop. Dus als we het niet verantwoord vinden zoeken we een ander huis voor het dier.'

Eric La Paine doet de crisisopvang. 'We verzorgen de directe hulp, meestal zijn het katten. Hiermee helpen we de mensen in nood en wij hebben plezier aan de dieren in huis. Ik merk niet echt veel aan de dieren, je moet ze even de ruimte geven om te laten wennen, maar tot nu toe gaat dat erg goed.'

Ellende

Rianne heeft door dit werk al veel ellende gezien. 'Ik weet nog goed dat we twee hondjes hadden opgevangen, ze werden door de dierenarts gecheckt', vertelt ze. 'Ze waren sterk verwaarloosd, bij één hondje moesten al z'n tanden eruit. Alles was rot, het dier heeft waarschijnlijk enorm veel pijn gehad. Na de operatie had hij wel gelijk een balletje in zijn mond en wilde hij spelen, dat is dan fantastisch om te zien.'

'Maar gelukkig worden niet alle dieren die wij tegenkomen mishandeld. Het baasje is het slachtoffer van huiselijk geweld, helaas worden de dieren hier meestal niet in ontzien. Maar door de huisdieren liefdevol op te vangen kan het baasje hulp zoeken.'

LEES OOK: 'Laat dierenmishandelaars voor straf werken in asiel'