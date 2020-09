IN BEELD: Sobere hoedjesparade en creatief met mondkapjes tijdens Prinsjesdag 2020

DEN HAAG -

Een van de tradities van Prinsjesdag is het spotten van de hoedjes. Waar afgelopen Prinsjesdagen soms extreme installaties de hoofden van de dames in de Ridderzaal bedekten, leek dinsdag in de Nieuwe Kerk dat men erg terughoudend was. Veel dames waren blootshoofds. De koningin droeg een eenvoudige versiering. Het leek of alleen Sandra Buckerman haar hoofddeksel een politieke lading had gegeven. Uitblinker was VVD-Kamerlid Helma Lodders die een ensemble, waarbij alles prachtig op elkaar afgestemd was. Een aantal heren was juist met het mondkapje creatief geweest, daar was de uitblinker Martin Wörsdörfer met een echte 'bekbeddekkâh'.