Mogelijk Haagse dader betrokken bij bedreigingen in Hengelo

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het eerste incident gebeurt in de nacht van 30 op 31 maart bij de woning van het slachtoffer, aan de Anton van Duinkerkenstraat in Hengelo. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man verf tegen een raam gooit en ook de kozijnen ermee besmeurt.

De verdachte op 31 maart | Beeld: Politie

Een dag later, op 1 april, is het weer mis bij de woning. Er verschijnen twee personen in beeld, van wie er één een spuitbus bij zich heeft. De woning en de stoeptegels worden met oranje verf beklad.

De verdachte op 1 april | Beeld: Politie

Molotovcocktail

Ook in de weken erna wordt de woning niet met rust gelaten. Op 26 april wordt eerst een steen door de ruit gegooid, gevolgd door een brandende molotovcocktail. Een levensgevaarlijke situatie: het is puur toeval dat de schade redelijk beperkt blijft. Het gezin verblijft op dat moment al noodgedwongen op een andere locatie. Het is onduidelijk of de man op deze beelden ook met het eerdere vandalisme te maken heeft.

De verdachte op 26 april | Beeld: Politie

Op 11 mei wordt er wederom een baksteen door de ruit gegooid. Het vijfde incident gebeurt twee weken later: er wordt brand gesticht bij de schutting achter de woning. De aanleiding voor de bedreigingen heeft mogelijk iets te maken met problemen in de privésfeer van het slachtoffer.

De verdachte op 11 mei | Beeld: Politie

Mogelijk uit Den Haag

De politie wil graag weten wie er op de beelden staan. Er is informatie dat één van de daders mogelijk uit Den Haag of de omgeving komt. Verder is er na één van de incidenten een kleine lichtkleurige auto gezien, vermoedelijk een witte Renault Clio. Mogelijk zegt dat iemand iets in combinatie met de mannen op de beelden. Verder hoopt de recherche op tips over het motief van de daders.

Schade aan het huis | Foto: Politie

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem