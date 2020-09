Landelijk actieve inbrekers slaan toe in Gouda en Alphen aan den Rijn

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op maandag 13 januari even voor 17.30 uur sluipen de mannen naar binnen bij het pand van De Goudse Praktijk aan de Elisabeth Wolffstraat in Gouda. Hier zijn verschillende zorginstellingen gevestigd, waaronder een GGZ-instelling. Ze breken de toegangsdeur van een kantoor open en forceren daar een bureaulade, waar een geldkistje in staat.

Met 300 euro buit vertrekken ze richting de uitgang. Een medewerker hoort geluid uit het kantoor komen, terwijl daar op dat moment niemand hoort te zijn. Ze waarschuwt een collega en ziet de twee mannen voor haar neus naar buiten vluchten.

De verdachten in Gouda | Beeld: Politie

Meerdere inbraken

De mannen zijn ook in beeld bij andere inbraken. Op 9 januari slaan ze toe bij een school aan de Meerkoetstraat in Alphen aan den Rijn. Hier zijn twee laptops en vier Chromebooks gestolen. Op 13 februari lopen ze rond in een gezondheidscentrum in het Gelderse Nijkerk. Vooralsnog mist geen van de gebruikers van het pand iets, maar de twee zijn er wel op zoek geweest.

De verdachten in Alphen aan den Rijn | Beeld: Politie

De verdachten in Nijkerk | Beeld: Politie

Op 28 februari verschijnen de mannen bij de achteringang van een bedrijfsverzamelgebouw in Almere. Ze krijgen de deur open en gaan binnen op zoek naar waardevolle spullen. Er zitten verschillende bedrijven in het gebouw en een aantal daarvan krijgen ongewenst bezoek van de dieven. Uiteindelijk vertrekken ze met laptops, iPads en postzegels.

De verdachten in Almere | Beeld: Politie

Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem