Man mishandeld bij Haags benzinestation, nog drie verdachten gezocht

De politie is op zoek naar een man en twee vrouwen, die worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling in Den Haag in december vorig jaar. Een 49-jarige man werd hierbij geschopt en geslagen. Hij liep flinke schade aan zijn gebit op en heeft mogelijk blijvend letsel aan zijn knie en duim. Er is al één verdachte aangehouden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

De 49-jarige man is in de nacht van 28 op 29 december in café Bla Bla aan de Cartesiusstraat in Den Haag. De vier verdachten zijn daar ook. In het café vallen er een paar woorden tussen de vier en het latere slachtoffer, maar waarover dat gaat is niet duidelijk.

De groep verlaat de kroeg afzonderlijk van de man, maar bij de Esso aan de Valkenboslaan komen ze elkaar weer tegen. Eén van de vrouwen gaat wederom de confrontatie met hem aan, maar hij gaat er niet op in. Zij loopt weg en dan komen de twee mannen op hem af. Eén van de twee beukt op het slachtoffer in en de ander houdt hem vast. Het slachtoffer valt op de grond en de mannen blijven dan op hem inschoppen, vooral tegen zijn hoofd.

Tanden afgebroken

Het oog van de man is volledig dicht geslagen. Verder had hij blauwe plekken op zijn lichaam. Dat is inmiddels goed gekomen, maar omdat er hard tegen zijn gezicht is geschopt zijn veel tanden afgebroken. De schade aan zijn gebit bedraagt zeker 5.000 euro en het kost veel tijd om alles te herstellen. Ook heeft hij mogelijk blijvend letsel aan zijn duim en knie opgelopen. Daarnaast hij is angstig geworden en heeft hij veel stress.

Er zijn beelden van de mishandeling, maar die laat de politie niet zien, omdat ze te schokkend zijn om naar te kijken. De verdachten zijn bij de kassa van het tankstation gefilmd en op die beelden zijn ze goed te herkennen.

Eén aanhouding

Er is al een tijdlang onderzoek gedaan naar de zaak en één van mannen is aangehouden. Daarom is hij onherkenbaar gemaakt. Hij zegt de andere drie niet goed te kennen en kan de politie daarom niet vertellen wie het zijn. Daarom worden zij nu herkenbaar in beeld getoond.

Herkent u ze?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem