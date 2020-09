Kermis baalt van waarschuwingsschot: 'De sfeer is juist geweldig'

Er is geen wapen gevonden op de kermis op het Haagse Malieveld. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Maandagavond loste de politie een waarschuwingsschot tijdens het evenement op het Malieveld. Er zou sprake zijn geweest van 'een verdachte situatie.' André Vonk, woordvoerder van de kermis, baalt van het incident: 'De sfeer is juist geweldig. We hebben nu al meer dan 45.000 bezoekers, met name gezinnen.'

'Vanwege die ongekend goede opkomst hebben we de beveiliging, zoals tassencontrole, sinds maandagochtend nog opgeschroefd', vertelt Vonk.

Toch ontstaat er rond 20.00 uur reuring als een beveiliger van de kermis ziet dat er iemand met een vuurwapen op de kermis rondloopt en de politie inschakelt. Als agenten ter plaatse komen, volgen ze het groepje jongeren. Omdat er sprake is van een mogelijk vuurwapen, houden de agenten de groep met getrokken wapen aan. Als één van de verdachten de instructies van de politie niet opvolgt, lost een agent een waarschuwingsschot. Zes verdachten - een 15-jarige Hagenaar en vijf 16-jarigen jongens uit Den Haag - worden aangehouden. Als de situatie onder controle is, mag de kermis weer open. De jongeren zijn niet meer welkom op de kermis.

'Dankbaar'

'Dat we weer open mochten, daar ben ik zo dankbaar voor. Er stond inmiddels een rij voor de ingang en die hebben we dus binnen kunnen laten. Uiteraard met inachtneming van de coronaregels', legt Vonk uit.

Hij had het idee dat het een storm in een glas water was, maar snapt heel goed dat de politie het serieus nam. Zelf stond hij op het moment van het incident op een ander deel van het terrein. 'Ik ben er toen als een razende naartoe gegaan.'

'We gaan er weer een feest van maken'

'Ik dacht echt potverdomme moet dat nou', reageert kermisexploitant Jan Vermolen. 'De sfeer is juist zo gemoedelijk. Gelukkig was het daarna weer snel alsof er niets aan de hand was.' Ook Vermolen ziet veel gezinnen op het terrein en wijst op de hoge bezoekersaantallen. Hij wil er dan ook niet te lang bij stil staan. 'Het is mooi weer en we gaan er weer een feest van maken.'

Het vermeende vuurwapen is niet meer gevonden, meldt de politie. 'Mogelijk heeft degene met het wapen weten te ontkomen.' De verdachten zijn weer vrijgelaten.

Ook incident in Alphen





LEES OOK: Grootste kermis tijdens coronatijd in Nederland geopend op Malieveld