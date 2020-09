Wachttijd revalidatiezorg verviervoudigd door corona en uitgestelde zorg

'Wij hebben altijd wel een wachtlijst in de revalidatiezorg, maar sinds de coronacrisis neemt het aantal aanmeldingen fors toe.' Aan het woord is bestuurder Willem Wiegersma van Basalt revalidatie. Bij alle ziekenhuizen in onze regio is het centrum verantwoordelijk voor herstelzorg na complexe ingrepen zoals een hartoperatie.

'Patiënten die niet kunnen wachten behandelen wij altijd meteen, maar als de gezondheidstoestand het toelaat kan de wachttijd oplopen tot acht of zelfs zestien weken in sommige gevallen.' Belangrijkste oorzaak is de groep coronapatiënten die er naast de reguliere zorg is bijgekomen. Ook krijgt Basalt te maken met de uitstroom van ziekenhuisbehandelingen die vanwege de crisis lange tijd zijn uitgesteld.

Alles op 1,5 meter

'De coronamaatregelen zorgen er daarnaast voor dat we alles op 1,5 meter moeten doen', gaat Wiegersma verder. 'Hierdoor kunnen we minder mensen in onze gebouwen en tijdens groepsbehandelingen kwijt en kan het langer duren voordat een revalidatie kan starten.' Waar groepen normaal bestonden uit twaalf patiënten, is dat nu beperkt tot vier personen.

Het langer wachten op gespecialiseerde fysiotherapie, sportlessen of psychologische begeleiding geldt volgens Wiegersma zeker voor enkele honderden cliënten. 'We behandelen op jaarbasis zo'n dertienhonderd volwassen patiënten en daar komen elke week honderden bij, waarvan een deel nu helaas langdurig op de wachtlijst staat.'

Futloos na coronabesmetting

Eén van die patiënten is de 48-jarige Anja van der Lee uit Alphen aan den Rijn. Tijdens haar werk in de thuiszorg raakte zij besmet met het coronavirus. Aanvankelijk dacht ze in mei wel weer aan het werk te kunnen, maar dat liep anders. Sindsdien vecht ze nog altijd om de weer de oude te worden en is het wachten op haar revalidatietraject.

Volgens Willem Wiegersma van Basalt ligt de oplossing voor de toegenomen wachttijden in het inzetten van digitale revalidatie (e-health), het korter en intensiever behandelen en het bij zorgverzekeraars vragen om meer geld. 'Als we patiënten via de computer thuis oefeningen kunnen laten doen, dan hoeven die niet naar Basalt toe te komen. Daarnaast gaan we met zorgverzekeraars in gesprek hoe we dit kunnen oplossen.'

'Wachttijden voorlopig langer dan normaal'

De wachttijden zullen naar verwachting nog tot ver in 2021 langer zijn dan normaal. Landelijk is volgens Zorgverzekeraars Nederland via de zogenoemde 'Treeknorm' afgesproken dat de wachttijd voor revalidatie niet langer mag duren dan elf weken. De landelijke koepel heeft geen signalen ontvangen dat de wachttijden elders in het land ook de norm overschrijden.

