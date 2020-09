Aantal autodiefstallen stijgt explosief in Leidse regio

Het aantal meldingen in de regio is gestegen van 32 vorig jaar tot 87 dit jaar. Vooral Leiden heeft te maken met een opmerkelijke stijging: van januari tot en met augustus waren er drie keer zoveel autodiefstallen (53) als in dezelfde periode vorig jaar (19). De toename in de Leidse regio (172 procent) ligt veel hoger dan de provinciale stijging van bijna 15 procent. Landelijk daalde het aantal diefstallen met iets minder dan 1 procent.

Ook in de andere gemeentes nam het aantal toe. In Oegstgeest bijvoorbeeld werden tien meldingen van autodiefstal gedaan, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar geen enkele was.

Advies politie

De politie adviseert om altijd te controleren of de auto wel echt op slot is. 'Doe dit zeker als de auto met de afstandsbediening wordt afgesloten. Gelegenheid creëert immers de dief en u bespaart zichzelf wellicht een hoop ellende door het even te controleren', luidt het advies van de politie.

'Onlangs werd bij ons gemeld dat op één avond bij acht autobezitters in dezelfde straat in Leiderdorp ineens de afstandsbediening niet werkte', zegt de politie. 'Het dievengilde heeft geen sleutel nodig om een auto te stelen. Een dief komt met een apparaat bij de voordeur van de woning staan terwijl zijn handlanger met een apparaat bij de auto staat.' Door het versterken en uitwisselen van de signalen kan de auto worden geopend en gestart. 'U kunt dit voorkomen door het signaal te blokkeren. Dit kan bijvoorbeeld door uw autosleutels te bewaren in een metalen blik of kluis.'

