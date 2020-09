GGD Haaglanden beperkt contactonderzoek coronabesmettingen

GGD Haaglanden is tijdelijk gestopt met het bellen van contacten van besmette personen. Momenteel loopt de besmettingsgraad te snel op voor het personeel om alles te kunnen bijbenen. Besmette inwoners van negen gemeenten waaronder Den Haag, Rijswijk en Delft moeten nu zelf de mensen informeren met wie ze contact hebben gehad. Tot wanneer de maatregel van kracht blijft, is nog niet bekend.

In de regio is onvoldoende capaciteit voor een volledig contactonderzoek. Dat heeft tot gevolg dat de GGD zich nu richt op de zogeheten hoog risico-contacten. 'Hierbij gaat het om kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen die werken in de zorg en het onderwijs', aldus een woordvoerder van GGD Haaglanden. 'Die mensen bellen wij zelf. Contacten met minder risico worden op de hoogte gesteld door de besmette persoon. Zij krijgen een brief. Dat is een standaard brief vanuit het RIVM, met daarin de geldende adviezen tegen verspreiding van het coronavirus. Voor aanvullende vragen kunnen deze personen ons wel bellen.'

Het gaat met name om sociaal contact waarbij mensen langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand bij elkaar zijn.

Tijdelijke maatregel

Eerder kregen ook Rotterdam en Amsterdam te maken met personeelstekort in combinatie met een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Die GGD's konden het contactonderzoek na een aantal weken weer volledig uitvoeren. De woordvoerder van de GGD Haaglanden benadrukt dat het ook in dit geval gaat om een tijdelijke maatregel 'We werken hard aan opschaling.'

De regio Haaglanden is sinds begin september de grootste brandhaard van het land waarbij het aantal besmettingen bijna dagelijks boven de signaalwaarde ligt van 7 besmettingen per 100.000 inwoners.

