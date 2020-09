Arantxa Rus naar tweede ronde van WTA-toernooi Rome

Rust staat 71ste op de wereldranglijst en haar opponent was de nummer 52 van de mondiale ranking. In de tweede ronde van het toernooi in de Italiaanse hoofdstad neemt de Nederlandse het op tegen Marketa Vondrousova. De Tsjechische nummer 19 van de wereld versloeg de Japanse Misaki Doi in de eerste ronde.

Kiki Bertens uit Wateringen maakt woensdag op het gravel in Rome haar rentree. De huidige nummer 8 van de wereld speelde sinds eind februari, toen ze in Qatar actief was, geen wedstrijd meer. De acht hoogst geplaatste speelsters, onder wie ook Bertens, mochten de eerste ronde overslaan. In de tweede ronde neemt de 28-jarige Westlandse het op tegen Polona Hercog of Kaja Juvan.

