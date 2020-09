Waarom een mislukt Europees avontuur van Willem II en PSV gunstig is voor regioclubs

Bij Rijnsburgse Boys, Westlandia en Scheveningen wordt er donderdagavond extra aandachtig gekeken naar de Europese wedstrijden van Willem II en PSV tegen respectievelijk Glasgow Rangers en NŠ Mura . Een uitschakeling van één of beide clubs heeft invloed op het KNVB-bekeravontuur van de regioclubs. Hoe die wisselwerking in elkaar zit, leggen we hieronder uit.

De tweede voorronde van het KNVB-bekertoernooi wordt gespeeld van dinsdag 6 oktober tot en met donderdag 8 oktober. Westlandia, Quick en Rijnsburgse Boys zijn daarvoor ingeloot.

Loting van de tweede voorronde voor onze regioclubs:

FC Lisse - SteDoCo

Noordwijk - Sliedrecht

Quick Boys - Roda'46

FC Rijnvogels - UNA

Excelsior Maassluis - Ter Leede

Westlandia - Scheveningen

Sparta Nijkerk - Rijnsburgse Boys

Katwijk en Quick zijn vrijgesteld voor deze ronde en zijn daardoor al zeker van het hoofdtoernooi

Willem II en PSV

Profclubs zoals ADO Den Haag stromen pas in, tijdens de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de nationale beker. Daarbij is er een uitzondering in de reglementen opgenomen. Clubs die uitkomen in het hoofdtoernooi van de Europa League of Champions League mogen de eerste ronde overslaan en starten in de tweede ronde van het toernooi om de Dennenappel.

Aan de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi doen 32 teams mee. Bij die 32 clubs zitten sowieso Feyenoord, AZ en Ajax, omdat ze zeker zijn van Europees voetbal tot aan de winterstop. Willem II en PSV kunnen daarbij komen, als ze de voorrondes van de Europa League overleven. Daardoor zijn er verschillende scenario's mogelijk voor onze regioclubs.

Wedstrijd 1: Westlandia - Scheveningen

Deze wedstrijd wordt niet gespeeld als bijvoorbeeld Willem II zich niet plaatst voor de groepsfase van de Europa League, maar PSV wel. Er zijn dan vier van de 32 teams zeker van de tweede ronde van de KNVB-beker.

Om 28 winnaars te leveren voor de tweede ronde, zijn 56 teams nodig. Dat zijn dan sowieso:

30 profclubs (waaronder Willem II en niet PSV, Ajax, Feyenoord en AZ)

4 amateurclubs die al zeker zijn van het hoofdtoernooi: TEC, Katwijk, IJsselmeervogels en Quick

21 amateurteams die als winnaar doorkomen uit de tweede voorronde

Maar, dat zijn in totaal 55 teams en dat houdt in dat er één team te weinig is. Daarom heeft de KNVB geloot en besloten dat de wedstrijd tussen Westlandia en Scheveningen in de tweede voorronde niet hoeft te worden gespeeld, maar dat beide teams door mogen, zodat er 22 amateurteams zijn.

Wedstrijd 2: Cluzona of Sparta Nijkerk - Rijnsburgse Boys

Deze wedstrijd wordt niet gespeeld als zowel Willem II als PSV zich niet plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Er zijn dan maar drie van de 32 teams zeker van de tweede ronde van de KNVB-beker.

Dat houdt in dat 58 teams tegen elkaar spelen om 29 winnaars te leveren voor de tweede ronde. Die 58 teams zijn:

31 profclubs (waaronder Willem II en PSV, niet Ajax, Feyenoord en AZ)

4 amateurclubs die al zeker zijn van het hoofdtoernooi: TEC, Katwijk, IJsselmeervogels en Quick

21 amateurteams die als winnaar doorkomen uit de tweede voorronde

Dat zijn in totaal 56 teams en dat houdt in dat er twee teams te weinig zijn. Daarom mogen de eerder genoemde teams Westlandia en Scheveningen door naar de eerste ronde. Maar ook de wedstrijd Sparta Nijkerk-Rijnsburgse Boys gaat dan niet door. Ook die twee clubs gaan dan automatisch door naar het hoofdtoernooi.

Play-offs

Als PSV en Willem woensdagavond hun wedstrijden winnen dan zijn ze er nog niet. Ze moeten dan nog de play-offs overleven om mee te mogen doen aan de Europa League. Die play-offwedstrijd wordt 1 oktober gespeeld.

