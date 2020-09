Noordwijk, De Zilk en Noordwijkerhout zetten alvast streep door carnaval 2021

Carnaval in Noordwijkerhout in 2018 | Foto: Omroep West

De carnavalsverenigingen van Noordwijk, De Zilk en Noordwijkerhout hebben 'met pijn in het hart' een streep gezet door carnaval 2021. Carnaval moet een groot feest zijn voor jong en oud en binnen de corona-regels lukt dat niet, aldus de verenigingen in een gezamenlijke brief.

De carnavalsverenigingen maken hun beslissing nu al bekend om duidelijkheid te geven aan bijvoorbeeld de bouwers van carnavalswagens. 'We willen voorkomen dat we mensen op het laatste moment moeten teleurstellen.' Carnaval normaal gesproken met de bekendmaking van de nieuwe prinsenparen halverwege november. Ook dat gaat niet door, omdat grote feesten niet mogelijk zijn. 'In een klein besloten feestje een prinsenpaar bekend maken, is niet waar de carnavalsverenigingen het voor doen.'

‘We kunnen helaas niet anders’, zeggen de voorzitters van de carnavalsverenigingen. 'Carnaval vieren zoals we het gewend zijn, is in 2021 niet mogelijk.' De carnavalsverenigingen geven daarnaast aan de ontwikkelingen te blijven volgen en te zoeken naar alternatieven die wel plaats kunnen vinden om zo 'de sfeer van carnaval aan te bieden'.

Dit jaar was wind de spelbreker

Dit jaar gingen de carnavalsoptochten in Noordwijkerhout en De Zilk ook al niet door. Toen was een te harde wind spelbreker voor de praalwagens. De optocht in Noordwijk ging februari dit jaar nog wel door.

