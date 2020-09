Corona in Delfts studentenhuis: 'Ben blij dat alleen ik besmet ben geraakt'

Alle 22 bewoners gingen in quarantaine toen bleek dat huisgenoot Dirk Buijs corona had. Niemand mocht meer naar buiten en eten werd besteld. 'Het is lastig', zegt Buijs over de situatie tegen de NOS. 'Ik ben blij dat niemand anders besmet is geraakt. Ik hoop dat het bij mij blijft. Maar leuk is anders.'

'We vinden het allemaal ongelofelijk balen dat we tien dagen in quarantaine moeten', zegt zijn huisgenoot Wouter van Burik. 'Maar iedereen heeft wel door: dit is nodig. Iedereen die een kuchje had, die sloot zich gelijk op in zijn kamer en maakte gelijk een afspraak om zich te testen. Pas wanneer ze een negatief testresultaat hadden, kwamen ze naar buiten.'

Noodklok

In Delft luidden de studentenverenigingen dinsdag de noodklok 'Het is vijf voor twaalf', zeggen ze. Het aantal besmettingen in de studentenstad is de laatste weken fors gestegen en studenten maken 80 procent uit van de positief geteste mensen. De studentenverenigingen werken nauw samen met de TU Delft, de GGD en de gemeente.

Voor studentenhuizen gelden geen specifieke richtlijnen. Ze worden niet gezien als één huishouden en moeten zich in het openbaar dus houden aan alle adviezen zoals anderhalve meter afstand tot elkaar. In Leiden en Delft hoeft dat volgens de plaatselijke vorderingen niet binnenshuis.

24 uur klachtenvrij

Wel zijn huisgenoten van elkaar afhankelijk als het aankomt op klachten. Als iemand binnen het studentenhuis koorts of benauwdheidsklachten heeft, dan blijven ook huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Huisgenoten met klachten moeten zich laten testen. Uiteindelijk blijft het hele huis in quarantaine tot iedereen 24 uur klachtenvrij is.

