GroenLinks Den Haag: 'We moeten af van gevaarlijke ombudspolitiek'

GroenLinks in de Haagse gemeenteraad wil afrekenen met de ombudspolitiek van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Volgens de collegepartij is de politiek van 'wij regelen het' gevaarlijk omdat het belang van een individuele ondernemer of bewoner belangrijker dreigt te worden dan het belang van de stad. GroenLinks gaat dit standpunt woensdagavond tijdens de algemene politieke beschouwingen naar voren brengen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos voert met trots ombudspolitiek. Partijleider Richard de Mos omschrijft dit als 'een politiek die voorbij gaat aan het links-rechts denken en die problemen bij de hoorns pakt en met kordate plannen oplost'. Zijn partij werd in 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in Den Haag en kwam in een college terecht met VVD, D66 en GroenLinks. Maar aan deze samenwerking kwam in het najaar van 2019 alweer een einde, omdat justitie een corruptieonderzoek startte naar de inmiddels ex-wethouders De Mos en Guernaoui van Groep de Mos.

GroenLinks stelt nu de ombudspolitiek aan de kaak en wijst op bewoners die zeggen een grote afstand te ervaren tussen bewoners en de politiek. 'Sommige partijen hier in de raad denken voor dit gevoel van ontevredenheid een oplossing gevonden te hebben', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Ze noemen het ombudspolitiek. Als je een klacht hebt of niet tevreden bent, kunnen zij het voor je regelen. Het besturen van een stad verengen tot het opkomen voor individuele kwesties is in mijn ogen een karikatuur van wat er allemaal komt kijken bij een grote stad.'

Gevaarlijk

Kapteijns benadrukt dat het belangrijk is dat raadsleden contact onderhouden met de mensen in alle wijken. 'Maar toch ben ik ervan overtuigd dat deze ombudspolitiek vanuit de raad nooit de oplossing kan zijn voor het dichten van de kloof tussen bewoners en het bestuur. Het kan zelfs gevaarlijk zijn', vindt hij. 'Het gevaar schuilt erin dat de belangen van de mensen of ondernemers die de weg naar een raadslid weten te vinden omdat ze mondig genoeg zijn, een goed netwerk hebben of vaardig zijn op de sociale media, beter vertegenwoordigd worden dan de belangen van andere mensen. Hierdoor kan het algemene belang ondersneeuwen.'

Wat volgens Kapteijns wel werkt om de kloof te dichten, is het veel eerder en veel actiever betrekken van bewoners bij afwegingen en besluiten van de raad. 'We zetten daarin goede stapjes', stelt hij. Als voorbeelden noemt hij vergaderingen die de raad tegenwoordig houdt in verschillende stadswijken, de experimenten met wijkbudgetten en het instellen van adviesgroepen rond heikele thema’s.

Economie

Hart voor Den Haag/Groep de Mos gebruikt de algemene beschouwingen om een punt te maken van het economisch beleid van het college. Richard de Mos vindt de bezuiniging van jaarlijks vier miljoen euro op de economie 'krankzinnig'. 'Structureel gaan er miljoenen bezuinigd worden op het versterken van de Haagse economie', zegt hij. 'Een economie die door de coronacrisis toch al in het slob is geraakt en door het college de genadeklap toegediend krijgt.'

Wethouder Saskia Bruines (D66) heeft laten weten vanwege de coronacrisis de bezuinigingen volgend jaar te compenseren met vier miljoen euro. Tegelijkertijd gaan de geplande bezuinigingen op onder meer het werven van toeristen en congressen door. De Mos wil dat het college in gesprek gaat met de branche om te bespreken waar deze compensatie aan besteed wordt. Hij gaat hiervoor een motie indienen.

Plopsa

Ook wil De Mos dat het college gaat onderzoeken of het haalbaar is om 'banenmotor' en attractiepark Plopsa naar Den Haag te halen. 'Er waren plannen voor een overdekt waterpark met daarbij de realisatie van een wedstrijdbad', zegt De Mos. 'Als er genoeg ruimte is, wilde Plopsa daar ook nog een indoor attractiepark bij. De gemeente bevestigde dat er gesproken wordt met Plopsa over de bouw van een waterpark en Den Haag zou een haalbaarheidsonderzoek doen. Maar sindsdien is het muisstil geworden.' De Mos gaat er in een motie op aandringen bij het college om het onderzoek snel uit te voeren.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de crisis waar Den Haag in zit. 'Terwijl de gemeente de afgelopen tijd vooral met zichzelf bezig was, zijn we in een crisis beland', zegt Robert Barker van de Partij voor Dieren. 'Of eigenlijk zitten we middenin meerdere crises. Niet alleen een coronacrisis, maar ook een klimaatcrisis, ecologische crisis en een eigen Haagse bouwcrisis. De Partij voor de Dieren moet concluderen dat er de afgelopen jaren weinig is gebeurd om die crises aan te pakken.'

Integriteitsschendingen

Samen met de SP en Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleit de Partij voor de Dieren er woensdagavond voor om 'serieus werk te maken van een betere en integere aansturing van gemeentelijke projecten'. De kritiek richt zich voornamelijk op wethouder Boudewijn Revis (VVD) die tijdens de raadsvergadering afscheid neemt. Hij gaat aan de slag bij Staatsbosbeheer.

'De afgelopen jaren werd Den Haag keer op keer opgeschrikt door integriteitsschendingen en bouwprojecten die uit de kosten liepen', stelt Barker. Hij doelt onder andere op cultuurcomplex Amare op het Spuiplein dat 31 miljoen euro duurder werd en de fietsenstalling naast het Centraal Station die 5,5 miljoen extra kostte. 'De afrondende debatten over deze kwesties vinden pas plaats nadat de wethouder afscheid neemt. Zo ontspringt Revis de dans. We hopen dat de nieuwe wethouder orde op zaken gaat stellen en projecten beter gaat aansturen.'

Bouwprojecten

De partijen willen een plan van aanpak om het contractmanagement van grote gemeentelijke bouwprojecten te verbeteren en het budget voor het inhuren van externe medewerkers bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling moet als het aan de partijen ligt omlaag.

