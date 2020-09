Duik in het Fake News en 'Un ech Haags soevenieâh', nieuw museum Beeld en Geluid geopend

Veel Hagenaars zijn opgegroeid met een bezoek aan de Zeestraat toen daar nog het voormalige PTT museum of de opvolger, COMM het museum voor communicatie zat. De muurschildering bij de ingang, die nog uit de beginperiode stamt, is behouden en op weg naar de eerste verdieping zie je nog veel van de oude telefoons. In de zomer van 2019 sloot COMM de deuren vanwege tegenvallende bezoekerscijfers.

Beeld en Geluid wil een frisse start maken met een nieuwe tentoonstelling waardoor mensen beter begrijpen hoe de media werken. 'Het snappen van media is tegenwoordig net zo belangrijk als leren lezen en schrijven', stelt Tom De Smet, directeur van Beeld en Geluid Den Haag. Hij heeft er vertrouwen in dat bezoekers zijn museum nu wél weten te vinden. 'Wij zoomen in op actuele thema's binnen de media.'

Een voortdurend spel om aandacht

De traditionele rol van de media, waar een meneer met een stropdas op ernstige toon het nieuws voorleest, is in de 21ste eeuw achterhaald. Tegenwoordig is 24 uur per dag overal om ons heen media. Van het snelle TikTok tot de traditionele krant. Journalisten, media, machthebbers en burgers zitten in een voortdurend spel om aandacht. Doel van Beeld en Geluid is dat je iets 'mediawijzer' het museum uitloopt.

Mediamuseum Beeld en Geluid Den Haag| Foto: Beeld en Geluid

Het museum wil bezoekers veel laten doen waardoor ze het 'spel' beter begrijpen. Zo kan je memes maken met #angrycat of een krantenkop maken. Door voor bepaalde foto's en koppen te kiezen, merk je als bezoeker hoe je aan beeldvorming bijdraagt. Maak je iets hapklaars, een lekkere clickbait, of ga je voor de gedegen saaie kop.

Trap jij in nepnieuws?

En wat is waar? Trap jij in nepnieuws? Dat kan je testen in de Fake News quiz. 'Wie heeft de beste score en kan fake nieuws van echt nieuws onderscheiden. We leggen bij de antwoorden ook uit waarom je het fout hebt. Kijk even naar de bron en wees kritisch', doceert De Smet.

De vaste tentoonstelling is over drie verdiepingen verspreid. Den Haag heeft een eigen afdeling. 'Hier vindt het spel der democratie plaats', legt samensteller van de tentoonstelling Suzan Nuijen uit. Als je het over Den Haag hebt, kan je niet om de Haagse humor heen. Waar liggen de grenzen van de grap? De iconische jas van Tedje van Es, de creatie van Wim de Bie, is prominent op de Haagse afdeling aanwezig.

Un ech Haags soevenieâh

Wie van zingen houdt, kan veilig achter een gordijntje, een paar Haags nummers mee-karaoken. Je ken un kugsus Haags vollege en aan het einde van de tentoonstelling is er voor elke bezoeker een button met een Haagse uitspraak beschikbaar.

Un ech Haags soevenieâh, Haagse buttons | Beeld: Omroep West