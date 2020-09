Aaron Meijers voor een jaar verhuurd aan Sparta, Faye wordt gehuurd van de Rotterdammers

Meijers speelde negen seizoenen voor ADO Den Haag. De verdediger die ook als middenvelder uit de voeten kon, was de laatste jaren aanvoerder van de Haagse club. In totaal speelde hij 230 competitiewedstrijden voor ADO waarin hij zeven keer scoorde.

Bij Sparta is het voor Meijers een weerzien met Tom Beugelsdijk, met wie hij jaren in de verdediging stond. Ook de trainer van de Kasteelclub is geen onbekende voor de linksback. Henk Fraser was tussen 2014 en 2016 zijn trainer in Den Haag.

Faye

Meijers is de vierde routinier die deze transferperiode vertrekt uit het Cars Jeans Stadion. Eerder lieten Lex Immers, Tom Beugelsdijk en Erik Falkenburg ADO achter zich.

Met Faye krijgt ADO een 22-jarige Nederlands-Senegalees voetballer daarvoor terug in de selectie. De linksback speelde 20 wedstrijden voor Vitesse in de eredivisie en vorig seizoen was hij vaste waarde in het elftal van Sparta. Hij kwam toen tot 23 duels. Hij scoorde niet in die wedstrijden.

