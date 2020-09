Oproep aan ondernemers: 'Zorg ook deze crisis voor stageplekken, anders krijgen we problemen'

Er moet een 'stagepact' komen om jongeren toch werkervaring op te laten doen in deze crisistijd. Dat opperde de Leidse wethouder Yvonne van Delft woensdagochtend tijdens het jaarlijkse 'Miljoenenontbijt' van ondernemingsorganisatie VNO-NCW West in Museum Boerhaave. Dit ontbijt voor ondernemers is een traditie op de dag na Prinsjesdag.

'Veel jongeren worden door deze crisis getroffen', vertelde Van Delft. 'Sociaal gezien is deze periode natuurlijk al een drama voor hen, maar ook qua stages. Er is vaak nu echt fysiek geen ruimte, maar er zijn ook geen mensen om hen te begeleiden. Dat betekent dat ze hun studie of opleiding niet kunnen afmaken en dat we straks een generatie hebben die echt achterloopt. En waar je als economie straks ook last van hebt.' Daarom riep ze de ondernemers op om vijfhonderd stageplekken met elkaar te creëren 'om jongeren een kans te bieden'.

Ze kreeg bijval van Jasper Neuteboom. Hij is directeur van ingenieursbureau Inventeers Research & Development in Leiden. 'Mijn mailbox stroomt over van de stage-aanvragen', vertelde hij. Hij riep zijn collega's op om hun verantwoordelijkheid te nemen. 'Blijf, ondanks dat het moeilijk is en je weinig ruimte hebt, stageplaatsen aanbieden. Als je nu niet blijft opleiden voor de toekomst, hebben we straks als we uit de crisis komen een probleem. Natuurlijk moet je die stages nu wat aanpassen, met wisselende roosters en dat ze wat minder vaak op hun stageplaats zijn. Maar de jeugd is hartstikke handig met computers en internet, dus dat komt wel goed.'

'Ons uit de crisis investeren'

Centraal tijdens het 'Miljoenenontbijt' stond de miljoenennota die dinsdag werd gepresenteerd. Het deed wethouder Van Delft deugd te horen dat het kabinet Nederland 'uit de crisis wil investeren'. 'Zo staan we er lokaal ook in', benadrukte ze. 'Dat we alle investeringen in woningbouw en sportvoorzieningen overeind houden. Dit levert namelijk werkgelegenheid op. Als we dit niet zouden doen maar zouden bezuinigen, zou dat tot gevolg hebben dat nog meer mensen hun baan verliezen. Nu valt dit nog mee.' Daarnaast is ze bij met het bericht dat de overheid de steunpakketten voortzet. Weliswaar selectiever, maar wel langer.

Ook voorzitter Martijn van Pelt van VNO-NCW Rijnland heeft de troonrede dinsdag 'op zich positief' aangehoord. 'De waarschuwing dat het coronavirus nog onder ons is, was duidelijk. Maar het is heel goed dat de regering niet gaat bezuinigen maar dat we met elkaar investerend de crisis uit moeten komen. Dat is al langer de boodschap van het verenigd bedrijfsleven. VNO-NCW heeft hier ook voor gepleit. We hebben geprobeerd op allerlei mogelijke manieren de regering bij te staan en van ideeën en input te voorzien. Ik ben erg tevreden dat dit gerealiseerd is. Maar goed, we moeten nog een hoop zaken met elkaar organiseren. Onder meer hoe we mensen van werk naar werk kunnen begeleiden. Dat is heel belangrijk.'

Werkloosheid

Van Pelt verwacht namelijk dat veel mensen door de coronacrisis een andere baan zullen moeten zoeken. 'Sowieso zal de werkloosheid toenemen. Onherroepelijk gaan bedrijven reorganiseren. Die moeten zich ook instellen op de huidige situatie. Zeker in de echt lastige branches: evenementen, horeca en toerisme. Dat zijn de branches waar het momenteel nog steeds niet goed gaat en die de komende maanden en misschien zelfs heel het komende jaar ook nog flink minder zullen draaien.' Van Pelt spreekt over 'heel veel mensen met heel veel talent'. 'Die kunnen we uitstekend gebruiken in branches waar nu personeelstekorten zijn.'

De voorzitter van VNO-NCW West hamert erop dat het heel belangrijk is dat werkgevers en werknemers goede afspraken maken met elkaar. 'Landelijk hebben we samen opgetrokken met de vakbonden. We proberen sociale en evenwichtige afspraken tot stand te brengen. Aan de andere kant proberen we zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dat is heel erg belangrijk.' Volgens hem zijn de crisismaatregelen van de overheid, met name de NOW-regelingen, in basis hartstikke goed. 'Maar om mensen van werk naar werk te brengen, zullen wat meer investeringen nodig zijn. Daar vragen we ook nog steeds om bij de regering.'

Kijk hier de troonrede van koning Willem-Alexander terug.