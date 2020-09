Haagse politie slaat grote slag in internationaal drugsonderzoek: zeventien arrestaties

De meeste verdachten zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Een aantal van hen wordt ook verdacht van verboden wapenbezit. Er zijn verdovende middelen, vuurwapens, auto’s en geld in beslag genomen.

Het onderzoek onderzoek kwam tot stand door een Spaans-Nederlandse samenwerking binnen een zogeheten Joint Investigation Team (JIT). Hierbij is samengewerkt via Eurojust, het Europese agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken. Een woordvoerder kan niet zeggen waarom het onderzoek werd gestart. 'Maar het is een mooi en langdurig onderzoek geweest', zegt hij. Bijna duizend politiemensen in meerdere landen waren betrokken bij de actie.

Uitlevering

De verdachten die zijn aangehouden zijn tussen de 25 en 68 jaar oud. Waar ze precies vandaan komen, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. Nederland heeft de Spaanse en de Belgische autoriteiten inmiddels verzocht om overlevering van de aangehouden verdachten.

Het rechercheteam heeft in dit onderzoek ook gebruikgemaakt van informatie die werd verkregen via EncroChat, de versleutelde-berichtenservice die enkele maanden geleden door de Nederlandse politie werd gekraakt. EncroChat was volop in gebruik bij criminelen.

Piet S.

Een van de aangehouden verdachten is de Voorburgse crimineel Piet S., meldt De Telegraaf. Een woordvoerder van de politie wil daar niets over kwijt. Ook de advocaat van S. wil 'geen enkel commentaar' geven op vragen van Omroep West. Hij reageert enkel met: 'Beperkingen!' Of hij daarmee wil zeggen dat Piet S. op dit moment in beperkingen zit, is onduidelijk.

Een van de invallen was op de Van der Hoogenhof in Den Haag: