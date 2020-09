Extra fabriek in Leiden voor produceren coronavaccin: 'Om de vraag straks aan te kunnen'

De Leidse farmaceut Janssen Vaccines, die werkt aan een vaccin tegen het coronavirus, is aan de Einsteinweg druk bezig een extra productiegebouw uit de grond te stampen. 'We zijn de capaciteit flink aan het uitbreiden, om de toenemende vraag straks aan te kunnen, mocht het vaccin blijken te werken', vertelt een woordvoerder.

De Leidse farmaceut, met Amerikaanse roots, heeft een potentieel vaccin tegen corona in handen dat inmiddels wordt getest op mensen. 'Als het vaccin blijkt te werken, zal de vraag naar het vaccin zo groot zijn dat we een extra fabriek naast onze huidige fabrieken op de Einsteinweg hard nodig gaan hebben', zegt de woordvoerder van Janssen Vaccines. Daarom wordt er in korte tijd een extra fabriek uit de grond gestampt.

Ook nu al wordt het vaccin volop geproduceerd in de naastgelegen fabrieken van Janssen Vaccines op het Bio Science Park in Leiden. En dat is best een risico, want mocht het vaccin toch niet blijken te werken, dan kunnen alle tot nu toe geproduceerde vaccins weer de prullenbak in. 'Dat risico nemen we, het kan zijn dat we dit allemaal voor niks doen. Maar werkt het vaccin wel, dan gaan we de gemaakte vaccins en de extra fabriek hard nodig hebben.'

