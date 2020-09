Scheveningse gevangenis krijgt nieuw ziekenhuis

De gevangenis aan de Haagse Pompstationsweg bestaat uit een psychiatrisch centrum, de internationale tribunalen en een somatisch zorgcentrum. Het is het enige gevangenisziekenhuis van Nederland, met 40 bedden en dat blijft zo. 'Dat is voorlopig voldoende, omdat iedere gevangenis afspraken heeft met een regionaal ziekenhuis. Is er iets acuuts, dan gaat een gedetineerde daarheen', legt Van Duijnhoven uit.

Wie komen er dan in het ziekenhuis in Scheveningen terecht? 'Wij zijn een verpleegcentrum. Denk aan arrestanten met schotwonden, terminale gevangenen die palliatieve zorg nodig hebben of vrouwen die zijn bevallen. Het gaat om zorg die in een gewone gevangenis niet te leveren is. Het is echt topsport voor de medewerkers, want we hebben een diverse en complexe doelgroep.'

Stikstofwetgeving

Er liggen al lange tijd plannen voor nieuwbouw. Het huidige ziekenhuis is in 1911 gebouwd en kost veel geld aan onderhoud. 'In het verleden is er een masterplan gemaakt voor het hele complex, maar we zijn ingehaald door de stikstofwetgeving. Toen hebben we gekeken: wat is er mogelijk? Dit wordt een heel modern, tijdelijk gebouw dat er minimaal tien jaar zal staan', zegt directeur Van Duijnhoven.

Het nieuwe somatisch zorgcentrum komt op een braakliggend stuk grond binnen de gevangenismuren. Het ontwerp is klaar, de aanbesteding kan van start en de bouw start in 2022. Aan het eind van dat jaar moet het klaar zijn. 'Ik verwacht de ingebruikname begin 2023. Dan verhuizen we de gedetineerden. In de tussentijd gebruiken we gewoon het huidige pand.'

Geen sluiting

Het oude ziekenhuisgebouw blijft daarna voorlopig staan. 'Het is wel zo dat er verder wordt nagedacht over een totaalplan', zegt de gevangenisdirecteur. Hij wil wel benadrukken dat er van sluiting geen sprake is: 'De toekomst hier is voor iedereen verzekerd, de gevangenis gaat niet dicht.'