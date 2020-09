Lachgasverbod ingesteld in Leidse binnenstad

De laatste weken ervaren veel inwoners overlast in de Leidse parken, onder andere door alcohol- en lachgasgebruik en door te harde muziek. De gemeente en de politie handhaven sinds kort al extra op overlast in de parken, maar nu heeft het stadsbestuur dus ook een verbod op het gebruik van lachgas ingesteld binnen de singels.

Een totaalverbod in de stad is volgens de gemeente niet nodig. 'Je moet het probleem aanpakken waar het speelt en dat is in de binnenstad', zegt een woordvoerder van burgemeester Henri Lenferink. Volgens de woordvoerder is er bij de gemeente en de politie capaciteit genoeg om het verbod te handhaven. 'Mede doordat er nu al extra ingezet wordt op handhaving vanwege de overlast.'

Geen einddatum

Tot wanneer het verbod geldt, staat niet vast. Pas wanneer de overlast afneemt, zal het stadsbestuur het opheffen van het lachgasverbod overwegen. Het CDA in Leiden pleit al lange tijd voor een verbod op lachgas in de stad. Eerder werd al in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat het stadsbestuur bevoegd is om gebieden aan te wijzen waar een lachgasverbod ingesteld kan worden.

Binnen de singels betekent het gebied dat is gelegen binnen de grens van de Witte Singel ter hoogte van het Galgewater, de Zoeterwoudse Singel, de Nieuwe Rijn, het Rijn- en Schiekanaal, de Oude Rijn, de Herensingel, de Maresingel, de Rijnsburgersingel, de Haarlemmertrekvaart, de Dellaertweg, de Bargelaan, het Stationsplein en het Kort Galgewater.

In het gebied binnen de rode stippellijn geldt het lachgasverbod | Foto: Gemeente Leiden

