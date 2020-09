'Verschrikkelijk dat carnaval niet doorgaat'

De carnavalsverenigingen van Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk hebben 'met pijn in het hart' een streep gezet door carnaval 2021. Vanwege corona hebben ze gezamenlijk besloten om het feest voor het eerst in de geschiedenis niet door te laten gaan.

'Op een gegeven moment ben je op het punt dat het carnavalsseizoen echt gaat beginnen. De commissies gaan aan de slag en de vergunningen moeten worden aangevraagd. En met de richtlijnen van nu is carnaval 2021 niet mogelijk', zegt voorzitter Richard van den Berg van carnavalsvereniging De Kaninefaaten in Noordwijkerhout.

'Je weet dat je er mensen verdriet mee doet'

Het was geen makkelijke beslissing. Van den Berg: 'Je hebt te maken met mensen met een carnavalshart. Je moet een beslissing nemen en je weet dat je mensen er verdriet mee doet.'

Dat blijkt wel uit de reacties op straat. 'Het is altijd echt een volksfeest, iedereen doet mee. Het is echt heel jammer', vindt een man. Twee vriendinnen beamen dat. 'We vieren ieder jaar carnaval. We doen mee met de carnavalsoptocht, we bouwen ieder jaar een carnavalskar. Eigenlijk zijn we gewoon vijf dagen aan het feesten. En dan dit jaar opeens niet, het zal wel heel raar worden.'

Sociale hoogtepunt van het jaar

Ook ondernemers balen ervan. 'Gelukkig wisten we al een tijdje dat het eraan zat te komen. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk, jammer en zonde, want het is het sociale hoogtepunt in Noordwijkerhout van het jaar', zegt eigenaar Pieter van der Geest van Café van der Geest. 'Het drukste weekend van het jaar gaat eraan. Hoe groot die impact is weten we nog niet, maar het is uiteindelijk een belangrijk weekend wat we missen.'

Toch heeft hij ook begrip voor de beslissing. 'We snappen de keuze die gemaakt is, alleen hopen we dat er zoveel mogelijk evenementen in aangepaste vorm door kunnen gaan.'

'Niet verstandig'

Ook de Noordwijkerhouters op straat kunnen zich in het besluit vinden. 'Veel mensen op één plek is niet verstandig', zegt een vrouw die ieder jaar carnaval viert. 'Op zich is het een goed besluit, want we willen niet dat het coronavirus zich verspreidt', beamen de twee vriendinnen.

Toch is er nog wel een lichtpuntje. 'We hebben carnaval in huidige vorm afgelast. Maar het betekent niet dat er niets zal gaan gebeuren', zegt Van den Berg. We zijn druk bezig met het bedenken van alternatieven: wat kan en mag er wel?' We houden de richtlijnen van het RIVM scherp in de gaten.'

LEES OOK: 'Met een kater naar de carnavalsoptocht kijken doe ik niet meer'