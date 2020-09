Oorlogsgraf Naaldwijk geruimd en verplaatst naar ereplek Grebbeberg

Het gaat om het graf van Jacobus Bronswijk en Eduard Michels. Bronswijk sneuvelde op de eerste dag van de Duitse inval in Nederland bij de slag om vliegveld Waalhaven in Rotterdam. Michels sneuvelde dezelfde dag bij het voormalige cafe De Pet vlakbij de Heenweg.

Oorlogsgraf Naaldwijk | Foto: Omroep West

De twee militairen worden met militaire eer herbegraven op de erebegraafplaats op de Grebbeberg in Rhenen, dat is het ereveld voor alle slachtoffers van de meidagen in 1940. De opgraving wordt gedaan door een speciale afdeling van de Koninklijke Landmacht, in opdracht van de Oorlogsgravenstichting.

Alle graven ruimen

De voormalige rooms-katholieke begraafplaats aan de Dijkweg krijgt een andere inrichting. De parochie was van plan om in oktober en november alle graven te ruimen. Dat is vertraagd omdat er bezwaren tegen zijn ingediend bij de gemeente, die zich daarover moet buigen.

De aankondiging voor de ruiming is in april van dit jaar gedaan, ook richting de Oorlogsgravenstichting. Maar het uitstel is aan hen niet gemeld. Korrie Korevaart van de Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg is ook verrast door de ruiming van het oorlogsgraf. Zij beseft dat het begin augustus aan haar aandacht is ontsnapt om ook contact te zoeken met de Oorlogsgravenstichting.

Dertig jaar

De voormalige begraafplaats werd in 1828 in gebruik genomen, in 1980 werd de laatste parochiaan er begraven en beloofde het parochiebestuur om de plek nog dertig jaar in ere te houden. Omdat die periode ruim voorbij is wil de parochie de begraafplaats aanpakken.

LEES OOK: Slag om Den Haag: 15 seconden meer vertraging en Jan was dood geweest