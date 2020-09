Meeste coronabesmettingen in Haaglanden bij vakantiegangers, studenten en thuis

De meeste coronabesmettingen in de regio Haaglanden vinden plaats in de privésfeer, bij terugkerende vakantiegangers en bij studenten. Dat zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag woensdagnacht in de Haagse gemeenteraad. Toch valt het volgens de burgemeester niet mee om de specifieke brandhaarden aan te wijzen waardoor het lastig is om zeer gericht actie te ondernemen.

De algemene politieke beschouwingen van de Haagse gemeenteraad gingen voor een belangrijk deel over de coronacrisis. Partijen maken zich zorgen over de forse toename van het aantal besmettingen in de regio. Het kabinet zou onder andere in de regio's Haaglanden en Hollands-Midden extra beperkende maatregelen willen nemen.

Ook burgemeester Van Zanen is zeer bezorgd. 'Wij zijn met heel veel mensen in de regio dag en nacht bezig met de aanpak van het coronavirus', zei hij. 'Maar makkelijk is het niet.'

Meer inzicht

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij drong er bij de burgemeester op aan om meer inzicht te krijgen in de plekken waar besmettingen zich voordoen. 'Nu weten wij niet waar de besmettingshaarden zijn', zei Wijsmuller. 'Het ontbreekt aan inzicht en transparantie over de brandhaarden.' Ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP wil meer duidelijkheid. 'Het moet toch mogelijk zijn om op stadsdeelniveau informatie te delen over de besmettingen?'

Maar volgens Van Zanen is het nog niet zo eenvoudig om die brandhaarden aan te wijzen. Uit het bron- en contactonderzoek komt weliswaar naar voren dat besmettingen zich vooral voordoen onder mensen tussen de 20 en 29 jaar en de 30 en de 39 jaar en dat mensen meestal thuis besmet raken. Ook blijkt uit de cijfers dat er veel besmettingen zijn onder mensen die terug komen van vakantie en bij studenten.

Brandhaarden

'Maar brandhaarden zijn moeilijk aan te wijzen', zei Van Zanen. 'Daarom is het lastig om specifieke maatregelen te nemen.' Van Zanen erkent dat het belangrijk is om transparant te zijn. 'Alle informatie die we hebben, geven we. Want het geheim van het succes ligt in de medewerking van het publiek.'

D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf maakt zich zorgen over een ander punt. Het merendeel van de besmette personen heeft milde klachten. 'Als mensen geen klachten hebben maar toch besmet blijken te zien, betekent dit dat we alleen het topje van de ijsberg zien.'

Testcapaciteit

Daarnaast zijn er zorgen over coronatests. De GGD Haaglanden dreigt, net als GGD's in de rest van het land tegen een tekort aan testcapaciteit op te lopen, liet wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) de raad weten. 'Haaglanden kan 2300 testen per dag uitvoeren, maar dat kan alleen als er voldoende testmateriaal is', zei de wethouder.

Volgens Parbhudayal is de GGD bezig met het uitbreiden van de testcapaciteit. 'Dan zou het mogelijk moeten zijn om in oktober 4200 testen per dag uit te voeren. Ook worden er meer mensen opgeleid die bron- en contactonderzoek kunnen doen.'

Maatregelen

Donderdagochtend komt het Regionaal Beleidsteam dat bestaat uit acht burgemeesters uit de Haagse regio bijeen om te spreken over mogelijk extra maatregelen om het coronavirus in te dammen. Vrijdagavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie. Van Zanen tegen de raad: 'Neemt u van mij aan, we zitten er bovenop.'