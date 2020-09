HMC over corona-uitbraak: 'Dit is ongelofelijk vervelend'

De spoed COVID-19 longpoli van het HMC Westeinde in Den Haag | Foto: John van der Tol

Het is en blijft onduidelijk hoe zeventien medewerkers en een patiënt van HMC Westeinde besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat zegt bestuursvoorzitter Ingrid Wolf donderdagochtend tegen Omroep West. 'Helaas komen we daar voorlopig niet achter. Dan moet je een onderzoek doen naar de stam van het virus en daar hebben we geen tijd voor.'

Afgelopen weekend bleken meedere medewerkers besmet te zijn. Het ziekenhuis maakte woensdagavond bekend dat het om zeventien medewerkers gaat. Van hen werken er tien op de afdeling hartbewaking. Ook een patiënt liep het virus op in HMC Westeinde.

Voor het ziekenhuis is het nu belangrijk om er zo min mogelijk nieuwe besmettingen bij te krijgen. Daarom is besloten dat alle medewerkers die binnen anderhalve meter van een patiënt komen, verplicht een mondneusmasker moeten dragen. 'Ook al is dat niet het landelijke beleid', zegt Wolf.

Betere mondmaskers

Bestuursvoorzitter Wolf betreurt de uitbraak in het ziekenhuis. 'Je denkt dat je het ergste gehad hebt in de coronapiek en dan gebeurt dit. Dat is ongelofelijk vervelend. Zo'n uitbraak geeft altijd bijzonder veel onrust onder verpleegkundigen en dat is ook begrijpelijk.'

Ziekenhuismedewerkers zouden bij de leiding al vaker gevraagd hebben om betere mondmaskers, maar die zijn er volgens Wolf niet. 'Er zijn alleen FFP2-maskers of chirurgische mondmaskers', vertelt ze. 'FFP2-maskers zijn alleen voor de voorbehouden handelingen. En het is in Nederland niet het beleid dat mensen chirurgische mondmaskers standaard op hebben. Maar daar zijn wij nu toe overgegaan.'

Een FFP2-masker en een chirurgisch mondneusmasker IIR zijn de twee medische mondkapjes die worden gebruikt in Nederland. Het FFP2-masker is er alleen voor mensen die in contact komen met patiënten die aerosolen kunnen uitademen, dat zijn deeltjes zo groot als mistdruppeltjes, die bij bepaalde behandelingen vrijkomen.

Met de besmette medewerkers gaat het wisselend, zegt Wolf. Sommigen zitten thuis tot de quarantaineperiode voorbij is. Andere medewerkers zijn ziek. Medewerkers en patiënten die in direct contact met de besmette personen zijn geweest, zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Het ziekenhuis moet nu alle zeilen bijzetten om de boel draaiende te houden. 'Het is krap', concludeert Ingrid Wolf. 'Op de hartbewaking hebben we echt krapte. Er zijn bedden dicht, maar er zijn nog voldoende bedden open.' Verder werkt HMC goed samen met het HagaZiekenhuis en het LUMC. 'Dus als het bij ons vol loopt kunnen patiënten eenvoudig terecht in een ander ziekenhuis.'

LEES OOK: Meerdere medewerkers hartbewaking HMC Westeinde besmet met corona