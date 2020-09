Lokale partij in Leidschendam-Voorburg wordt grootste door overstappend raadslid

Raadslid Arnold Brans heeft besloten om per direct de fractie van GBLV/Gemeentebelangen te versterken. Dat meldt mediapartner Midvliet FM. Brans verlaat de VVD-fractie, waardoor GBLV/Gemeentebelangen met tien zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wordt.

Het raadslid stemde begin juli met de oppositie mee bij een wijziging op het bestemmingsplan van park Schakenbosch. Hoewel dat niet in de plannen was vastgelegd, die destijds door de gemeente Leidschendam-Voorburg met de vastgoedontwikkelaar waren afgesproken, wil de oppositie dat er dertig procent sociale woningbouw op Schakenbosch wordt gerealiseerd.

De ontwikkelaar zet op de schaarse grond natuurlijk liever dure koop- of huurwoningen neer, aangezien dat meer oplevert. De ontwikkelaar dreigt nu met een miljoenenclaim. De VVD-fractie was uiteraard niet blij met de handelwijze van Brans.

'Onwerkbare situatie'

'Nadat ik het amendement over Schakenbosch van GBLV, D66 en GroenLinks had gesteund, is er tussen mij en de VVD-fractie helaas een onwerkbare situatie ontstaan', reageert Brans bij Midvliet FM. 'Ondanks een aantal gesprekken, waarin ik mij constructief heb opgesteld, leidde dat niet tot resultaat. Wat mij bij GBLV/Gemeentebelangen vooral aanspreekt is, dat het belang van de burger altijd voorop staat.'

GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg was niet verrast toen Arnold Brans zich meldde voor een versterking van de GBLV-fractie. 'Wat Brans bij Schakenbosch heeft laten zien, is dat hij zijn standpunt uitstekend kon beargumenteren vanuit een groter belang dan het toen voorliggende voorstel van het gemeentebestuur', vertelt Rozenberg. 'Dat lef is in de huidige politiek ver te zoeken. We waren er dus eigenlijk vrij snel met elkaar uit, waarbij ook diverse dossiers vooraf goed zijn doorgesproken. Naar elkaars standpunten luisteren in een fractie is immers van groot belang.'

'Niet fraai'

De VVD in Leidschendam-Voorburg betreurt het besluit van Brans. 'Helaas hebben de pogingen om er samen uit te komen niet geresulteerd in een positieve uitkomst', zegt fractievoorzitter Louise Kortman. 'Dat hij nu een VVD-zetel meeneemt naar een andere partij is uiteraard niet fraai en ook niet fair. Persoonlijk wensen we hem en zijn nieuwe fractie alle succes in de rest van deze raadsperiode.'

LEES OOK: Rijswijks raadslid stapt over van lokale partij naar CDA na ontevredenheid