Negen maanden celstraf voor fraude met kinderopvangtoeslag: 'Ouders en samenleving benadeeld'

Het OM eiste 18 maanden celstraf tegen de vrouw. De FIOD startte een onderzoek naar aanleiding van een inspectiebezoek van de GGD. De vrouw runde met haar zoon een gastouderbureau dat bemiddelde tussen ouders en gastouders die kinderen wilden opvangen. De vrouw zou ouders met kinderen volgens het OM doelbewust hebben benaderd en hen hebben gewezen op 'een makkelijke manier om geld te verdienen'. Ze zou de ouders erop hebben verteld dat ze recht hadden op kinderopvangtoeslag en ze hielp ouders bij het aanvragen daarvan.

Op naam van de ouders werd kinderopvangtoeslag aangevraagd bij de Belastingdienst, terwijl daar geen recht op was omdat er in werkelijkheid niet of veel minder werd opgepast dan in die stukken was vermeld. Toen de Belastingdienst vragen ging stellen bij de aanvragen en om bewijsstukken vroeg, zijn door de vrouw valse facturen en bankafschriften opgemaakt en ingestuurd om te verhullen dat de aanvragen onjuist waren.

'Ouders en Nederlandse samenleving benadeeld'

De Belastingdienst en daarmee uiteindelijk de Nederlandse samenleving is door de vrouw 'fors benadeeld', aldus de rechtbank. 'Ook de Staat kan zijn geld immers maar één keer uitgeven. Bovendien heeft de verdachte door haar handelen misbruik gemaakt van het vertrouwen waarop het toeslagensysteem is gebaseerd', verwijt de rechtbank. Ook zou de vrouw de vaak jonge, kwetsbare ouders in 'ernstige problemen' hebben gebracht door de ten onrechte uitgekeerde toeslagen. De ouders werden geconfronteerd met forse terugvorderingen, terwijl ze zelf nauwelijks geld hebben ontvangen van de toeslagen.

De vrouw is in het verleden ook al eens veroordeeld voor een vergelijkbaar strafbaar feit. Volgens de rechtbank gaat het om een geraffineerde fraude over meerdere jaren. De rechtbank vindt de 18 maanden celstraf daarom een passende straf, alleen de rechtbank legt de helft van de straf op aangezien de zaak 'te lang' heeft geduurd. De vrouw werd in november 2015 al aangehouden en mocht later het proces in vrijheid afwachten. Bijna vijf jaar later is er pas een uitspraak en dat moet gecompenseerd worden, vindt de rechtbank.

Zoon vrijgesproken

Tegen de zoon van de vrouw was 140 uur taakstraf geëist door het OM. De zoon is echter vrij gesproken, omdat volgens de rechtbank niet bewezen kan worden dat de zoon mee heeft gewerkt aan het opmaken of gebruiken van valse documenten.

