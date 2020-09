Verdachten internationale drugsactie langer vast

De zeven verdachten die vorige week woensdag bij een grote internationale actie werden opgepakt voor deelname een criminele organisatie blijven in elk geval nog twee weken langer vastzitten. Dat heeft de Haagse rechter-commissaris besloten, laat het Openbaar Ministerie weten. Volgens justitie handelden de verdachten onder meer in synthetische drugs. Een van de mannen zou volgens De Telegraaf de Voorburgse crimineel Piet S. zijn.

'Zijn naam hoort in het rijtje van Nederlandse drugsbaronnen die in de gouden jaren miljoenen binnen harkten.' Zo omschreef, de inmiddels overleden, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink Piet S in 2014 in de Panorama. S. begon zijn carrière als autohandelaar, maar zou al snel de verleiding van het snelle geld van de handel in drugs niet kunnen weerstaan. Zo werkte hij samen met andere topcriminelen als Klaas Bruinsma, Cor van Hout en Sam Klepper en werd hij gelinkt aan grootschalige drugshandel. Maar tot op heden werd de Haagse Piet hier nooit voor gepakt en veroordeeld.

Toch liep de Haagse S. al eerder tegen de lamp. Zo werd hij in 2014 samen met zijn zoon Fred aangehouden voor een gewelddadige overval op een drugstransport in België. Bij de overval in januari 2013 werd een Belgische vrachtwagenchauffeur in de buurt van Genk klemgereden. De overvallers hadden het voorzien op een partij cocaïne. De drugs waren verstopt in twee zeecontainers met artisjokken uit Peru die de chauffeur in de haven van Antwerpen had geladen. Hij bleek overigens niks van de drugs in de containers af te weten. Bij de overval werd geschoten met Kalasjnikovs. S. zou opdracht hebben gegeven voor de overval.

'Bolle Piet'

Justitie krijgt dat echter niet rond. Uiteindelijk worden vader en zoon S. alleen veroordeeld voor verboden wapenbezit en voorbereidingshandelingen. Tijdens deze zitting ziet Korterink dat de bijnaam van Piet S., te weten 'De Bolle' inmiddels niet meer klopt. Korterink destijds in de Panorama: 'Piet is sterk vermagerd, alsof hij een ernstige ziekte onder de leden heeft. Zijn zoon Fred is het tegenbeeld: opgeruimd, afgetraind, blakend van gezondheid, zwaaiend naar de familieleden op de publieke tribune.'

De politie kan bevestigen noch ontkennen dat S. een van de achttien gearresteerde mensen is. Hetzelfde geldt voor de advocaat die S. volgens De Telegraaf bijstaat. Hij reageerde eerder tegen Omroep West enkel met: 'Beperkingen!' Of hij daarmee wil zeggen dat Piet S. op dit moment in beperkingen zit, is onduidelijk. De omvang van de huidige internationale politieoperatie lijkt er in elk geval wel op te duiden dat er grote criminelen bij betrokken zijn. Zo waren er duizend agenten bij betrokken met 62 invallen verspreid over vijf landen. Tientallen auto's zijn in beslag genomen.

Bewijs

De grote vraag is of politie en justitie nu wel voldoende bewijs hebben om de Haagse drugsbaron voor langere tijd op te kunnen sluiten. Volgens de politie is het onderzoek in elk geval nog in volle gang en sluit ze nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uit.



LEES OOK: Haagse politie slaat grote slag in internationaal drugsonderzoek: achttien arrestaties