Verdachte weigert bloedonderzoek: 'Ik kreeg niet echt een goede uitleg'

'Ik was een beetje geschrokken dat ik werd aangehouden, ik klapte dicht', vertelt Milan aan de politierechter. De 33-jarige Hindoestaanse man weigerde een bloedonderzoek bij de politie, daarom zit hij in het verdachtenbankje. 'Ik voelde me geïntimideerd door de agenten, ik kreeg niet echt een goede uitleg en raakte in paniek.'

Milan rijdt rond middernacht met hoge snelheid over een industrieterrein. 'U mocht daar 30, maar u reed 70 kilometer per uur', houdt de rechter hem voor. 'De agenten moesten stevig doorrijden om u bij te houden. Toen ze u langs de kant zetten, zagen ze dat u giechelig was, onvast op uw benen stond en u had rode ogen.'

De politierechter gaat verder: 'Ze namen een blaastest en een speekseltest af en die waren positief. Dan moet je mee naar het bureau voor bloedonderzoek, maar dat weigerde u.' Milan heeft zijn zwarte haar in een klein knotje gedraaid en draagt een donkerblauw overhemd dat tot bovenin is dichtgeknoopt. 'Mijn advocaat zei al dat het altijd handig is om mee te werken, ja.'

Rijbewijs kwijt

De officier van justitie wil weten of de Delftenaar nog steeds iedere dag wiet gebruikt. 'Dat was toen, nu niet meer, alleen in het weekend voor de ontspanning.' 'U was twee maanden uw rijbewijs kwijt. Rijdt u nu weer?', vraagt de rechter. Milan kijkt de rechter met priemende ogen aan: 'Ja, maar niet meer onder invloed.'

De lange, gespierde Hindoestaanse verdachte vertelt dat hij als schoonmaker en maaltijdbezorger werkt. 'Ik zou in de problemen komen als ik mijn rijbewijs moet inleveren. Ik moet als schoonmaker mijn eigen spullen meenemen, een stofzuiger en een dweil.'

Eigen stofzuiger mee

'Ik heb echt nog nooit gehoord dat iemand een eigen stofzuiger meeneemt naar een particulier', zegt de rechter verbaasd. Milan legt uit dat mensen zich online kunnen aanmelden bij hem. 'En dan is het fijn als ik mijn eigen stofzuiger mee heb.' 'Maar je kan er toch ook een keer een van een klant gebruiken?', wil de officier weten. De verdachte knikt.

Toch gunt de officier Milan zijn eigen stofzuiger, blijkt als hij de eis uitspreekt. 'Ik wil je een kans geven. We laten het wat mij betreft bij de dagen die je je rijbewijs al kwijt was.' Hij eist 80 uur taakstraf, plus een jaar voorwaardelijke rijontzegging. De advocaat van Milan is tevreden: 'Het is belangrijk dat hij kan blijven rijden. Ik zit met de officier op één lijn.'

Te mild

Maar de rechter vindt de eis te mild. 'Ik leg u een taakstraf op van 80 uur en u bent nog eens twee maanden uw rijbewijs kwijt. Daarnaast nog vijf maanden voorwaardelijke rijontzegging, voor als u weer de fout in gaat. Het maakt uw werk misschien lastig, maar niet onmogelijk.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

