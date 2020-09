Belgen en Duitsers verlaten halsoverkop regio: 'Een derde van de gasten vertrekt'

Belgen en Duitsers op campings en in hotels in de regio pakken massaal hun koffers. De regeringen van beide landen hebben besloten dat Zuid-Holland vanwege het coronavirus code rood krijgt. In België gaat dit vrijdagmiddag om 16.00 uur in. 'Een derde van onze gasten is zijn spullen aan het pakken en gaat naar huis. En gasten die hadden gereserveerd, komen niet', zegt Pim Meijkamp van vakantiepark Delftse Hout.

'Het toerisme wordt hard geraakt door code rood', bevestigt Els van Vuuren van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in Leidschendam. 'Duitsers en Belgen waren zeker in de zomer belangrijke toeristen, zij hebben er voor gezorgd dat de vraag naar huisjes in de zomer groter was dan voorheen. Maar deze inhaalslag wordt nu weer tenietgedaan.'

Belgen en Duitsers zien het na het opschalen naar code rood niet zitten om naar Zuid-Holland te komen. Toeristen moeten nu bij terugkomst in beide landen verplicht een coronatest afnemen en daarna verplicht in quarantaine. Het regent daarom annuleringen. 'En het gaan er nog veel meer worden', vrezen ze bij het Aquarius Hotel op Scheveningen. 'Het is vreselijk.'

Harde klap

Voor het toerisme is dit na de sluiting in het voorjaar een nieuwe klap. 'De schade was al aanzienlijk omdat we van maart tot juni dicht moesten', vertelt Meijkamp. 'Dat hebben we zelfs met een topseizoen in de zomer niet goed kunnen maken. Een goede nazomer is daarvoor belangrijk, maar Belgen en Duitsers komen niet meer. We zijn wel pissig ja, want voor ons is dit een harde klap.'

Wat het extra zuur voor de toeristische sector maakt, is dat zij in het najaar vooral afhankelijk zijn van onze ooster- en zuiderburen, vertellen ze bij attractiepark Duinrell. Zij laten weten dat nagenoeg alle Duitsers en Belgen die voor komende maand een overnachting en bezoek aan het park hadden gereserveerd, hun boeking uit hebben gesteld naar volgend jaar.

Kampeerseizoen bijna voorbij

De enige toeristische sector die zich weinig zorgen maakt, is HISWA-RECRON. Zij behartigen de belangen van 2500 ondernemers in de watersport- en recreatiebranche. 'Het besluit van de Belgische en Duitse overheid heeft geen grote impact voor ons', legt woordvoerder Liane Jansen uit. 'Het naseizoen is al begonnen en we hebben de top al gehad. De watersport heeft zelfs geprofiteerd van de coronacrisis want veel mensen hebben in een boot geïnvesteerd.'

Ook op de parken is het verloren voorseizoen volgens Jansen wel weer goedgemaakt. 'Het kampeerseizoen is al weer bijna voorbij, dus ook hier verwachten wij niet dat het toekennen van code rood aan de regio grote gevolgen zal hebben.'

