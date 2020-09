Wandelend Nederlands leren: 'Dit is super, want buiten kan veel meer dan binnen'

'Heb je het niet warm met je jas aan?', vraagt Toos van den Bosch-Dael aan Addy. Hij kijkt haar verbaasd aan. 'Nee, ik niet', zegt de 23-jarige Eritrese jongen. Ze wandelen met een groepje al pratend door Noordwijk.

'We zijn aan het praten met elkaar om Nederlands te horen en te leren', legt Toos uit. 'Het maakt eigenlijk niet uit waar we over praten, als het maar Nederlands is.' Toos is sinds een paar jaar vrijwilliger bij het Taalhuis en helpt mensen Nederlands te leren.

Corona

Door corona lag dat plotseling een paar maanden stil. 'Omdat we in tijden van corona niet zo graag met elkaar in de bieb zitten en toch wat wilden doen, is dat taalwandelen super. Want buiten kan eigenlijk veel meer dan binnen.'

De groep wandelt een landgoed op. 'Kijk, dit is een beukennootje', zegt Toos. De 27-jarige Salem Mubulrhn knikt. Drie jaar geleden kwam ze vanuit Eritrea in Noordwijk wonen. Wekelijks doet ze mee aan taalbijeenkomsten van de bibliotheek. 'Het is belangrijk voor mij om goed Nederlands te leren, en de cultuur van Nederland te kennen.'

'Nu leer je ze kennen'

Toos is blij dat ze daar een steentje aan kan bijdragen. 'Ten eerste heb ik heel veel tijd, want ik ben al oud. Maar het is ook heel erg leuk om te doen, want je leert de wereld ook van hun kant bekijken. Je ziet ze altijd lopen, maar je kent ze bijna nooit', zegt ze.

'Nu leer je ze kennen en het zijn allemaal hele leuke mensen. Ze willen allemaal zo graag leren, dat ik iedere keer weer verbaasd ben hoe goed ze hun best doen. Daar word je zelf ook blij van.'

Zelfstandig

Wat Salem het mooiste woord vindt dat ze tot nu toe heeft geleerd? 'Zelfstandig', zegt ze na even nadenken. 'Ik wil met de taal, en eigenlijk met alles, zelfstandig zijn. Dat is belangrijk.'

