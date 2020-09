Motorrijder gearresteerd voor gefilmde dollemansrit van 270 km/u

Een 22-jarige man uit Waddinxveen is woensdag gearresteerd voor een dollemansrit op de A16. Samen met twee anderen reed hij met een snelheid van 270 kilometer per uur over de snelweg. Ook haalden ze rechts in en reden ze op hoge snelheid tussen auto's door. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en opzettelijk levensgevaarlijk rijgedrag. Hun rijbewijzen zijn ingenomen.

De wegpiraten deelden vorige maand een filmpje waarbij ze op de motor in elf minuten van Rotterdam naar Breda reden. Hierbij reden de drie motorrijders met snelheden tot 270 kilometer per uur. De politie zag de beelden op social media en besloot een onderzoek in te stellen. Aan de hand van beelden van verkeerscamera’s en door tips van burgers is de identiteit van de mannen achterhaald.

Uit het onderzoek van de politie kwam naar voren dat het drietal het overige verkeer met 270 kilometer per uur links en rechts in heeft gehaald. Ook concludeerde de politie dat ze met ongeveer 190 kilometer per uur tussen auto's doorreden. Eind augustus deed de politie al een huiszoeking bij een van de verdachten en nam daar een motor in beslag.

Levensgevaarlijk rijgedrag

Woensdagochtend werden twee van de drie bestuurders ook aangehouden voor hun dollemansrit. Naast de 22-jarige man uit Waddinxveen gaat het om een 24-jarige Rotterdammer. De derde motorrijder is bij de politie in beeld en hij wordt oproepen om zich te melden. Het drietal wordt verdacht van poging doodslag en het opzettelijk vertonen van levensgevaarlijk rijgedrag.

